Metehan Mimaroğlu: "Elimden geldiğince takıma katkı sağlayacağım"

Süper Lig takımı Adana Demirspor'un genç transferi Metehan Mimaroğlu, "Tabi ki elimden geldiğince takıma katkı sağlayacağım. Gol, asist inşallah katkı sağlayabilirim" dedi.

Süper Lig takımı Adana Demirspor'un genç transferi Metehan Mimaroğlu, "Tabi ki elimden geldiğince takıma katkı sağlayacağım. Gol, asist inşallah katkı sağlayabilirim" dedi.

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor. Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerde günde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde günde çift antrenmanla hazırlıklarına devam eden mavi şimşeklerin genç trannsferi Metehan Mimaroğlu antrenman öncesi gazetecilerim sorularını yanıtladı.

Metehan Mimarroğlu: "Çok mutluyum"

27 yaşındaki genç oyuncu Metehan Mimaroğlu, Adana Demirspor'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Böyle bir camiaya katıldığım için çok mutluyum. Adana Demir büyük bir camia. Buraya gelip mücadele edeceğim için sevinçliyim. Heyecanlıyım. İnşallah güzel olur. Tabiki elimden geldiğince takıma katkı sağlayacağım. Gol, asist inşallah katkı sağlayabilirim. Adana Demirspor'a yardımcı olabilirim" dedi.

"Uyum içinde devam ediyoruz"

Takımda ünlü oyuncularla birlikte olmanın güzel bir duygu olduğunu ifade eden Mimaroğlu, "Hepsi tecrübeli oyuncular. Kariyerli oyuncular. Onların bize katacağı, bizim onlara yardımcı olabileceğimiz çok şey var. Takım içinde uyum içinde devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Taraftara kavuşacağımız için mutluyuz"

Taraftarı özlediklerini söyleyen Mimaroğlu, "Taraftara karşı oynamayı çok özledik. Adana Demirspor taraftarını da tüm Türkiye biliyor. Biz de onlara kavuşacağımız için mutluyuz. Onların da bize yüzde yüz katkısı olacağından şüphem yok. maçlara da pozitif yönde yansıyacak. Bunun da bilincindeyiz" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı