Metehan'ın ölümüne neden olan genç sürücünün serbest bırakılmasına acılı anneden tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Metehan'ın ölümüne neden olan genç sürücünün serbest bırakılmasına acılı anneden tepki

Metehan'ın ölümüne neden olan genç sürücünün serbest bırakılmasına acılı anneden tepkiANKARA'da, otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü Metehan Karakaşoğlu'nun (20) ölümüne neden olan hukuk fakültesi öğrencisi Doğa Zeynep Ç.

03.08.2020 13:09 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:20

Metehan'ın ölümüne neden olan genç sürücünün serbest bırakılmasına acılı anneden tepki

ANKARA'da, otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü Metehan Karakaşoğlu'nun (20) ölümüne neden olan hukuk fakültesi öğrencisi Doğa Zeynep Ç. (18), kaza raporunda yüzde 75 kusurlu bulunmasına rağmen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ehliyetini kazadan 2 ay önce aldığı ortaya çıkan ve hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan genç sürücünün, tutuklanmamasına isyan eden anne Zübeyde Karakaşoğlu (55), "İki ay önce ehliyet alan sürücü, oğlumu öldürdü ancak bir gün bile tutuklu kalmadı. Hukuk mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Sonu nereye giderse gitsin vazgeçmeyeceğim asla" dedi.

Kaza, 3 Eylül 2019 gecesi, Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde yaşandı. Özel üniversitede hukuk eğitimi alan Doğa Zeynep Ç. otomobiliyle, çalıştığı pizzacıdan evine gitmek isteyen Metehan Karakaşoğlu'nun kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Karakaşoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Doğa Zeynep Ç. ise sevk edildiği Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce, adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı. Kazanın ardından polis tarafından hazırlanan raporda, sürücü Doğa Zeynep Ç. yüzde 75 kusurlu bulundu. Ankara Adli Tıp Başkanlığı'nca hazırlanan raporda da sürücünün asli kusurlu olduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sürücü Doğa Zeynep Ç., sevk ve idaresindeki otomobil ile gece vakti, meskun mahalde seyri sırasında, aydınlatmanın olduğu olay mahalli kavşağa geldiğinde, seyir istikametine kırmızı fasılalı ışığın yandığı kavşağa girmeden önce durması ve kavşak kollarındaki trafiği iyice kontrol edip dikkatli biçimde kavşağa girmesi gerekirken, trafiği yeterince kontrol etmeden kavşağa girmesiyle, sağından sarı fasılalı ışıkta kavşağa giren ve ilk geçiş hakkını bırakmayarak önünü kapattığı sürücü Metehan Karakaşoğlu'nun kullandığı motosiklet ile aracının sağ yan kesimine çarpması sonucu meydana gelen olayda, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketiyle asli kusurludur."

YARGILAMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK

Metehan'ın ailesi, Doğa Zeynep Ç.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi. Savcılık soruşturması sonunda ise genç sürücü hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle 36'ncı Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Doğa Zeynep Ç.'nin yargılaması önümüzdeki aylarda başlayacak.

'SONU NEREYE GİDERSE GİTSİN VAZGEÇMEYECEĞİM'

2 çocuğundan birini kazada kaybeden Metehan Karakaşoğlu'nun anne Zübeyde Karakaşoğlu,

Doğa Zeynep Ç.'nin cezalandırılmasını istedi. Anne Karakaşoğlu, "İki ay önce ehliyet almış, 18 yaşındaki bir genç kız, oğlumun ölümüne neden oldu. Kaza olabilir. Buna bir sözüm yok ama diyelim ki, kazayı yaptın, insani olarak, manevi olarak ne yapman lazım? Karşı tarafında bir annesi, babası var. İnsanda biraz vicdan ve merhamet olur. Benim oğlum ölmüş senin çocuğunun sorumsuzluğu yüzünden. İnsan bir kere olsun der ki; 'Ben de bir anneyim ve çok üzgünüm.' 'Tamam bu çocuk öldü, ömrü bu kadarmış' deyip vaz mı geçeyim? Asla vazgeçmeyeceğim. Sonu nereye giderse gitsin vazgeçmeyeceğim asla. 18 yaşındaysan cezai ehliyetin var kanunen. Senin altına o arabayı veren anne-babaya kusur bulmuyor. Birazcık insanlık ve merhamet. Diliyorum ki gözünü her kapattığında, her kırptığında vicdanı huzursuz olsun. Benim oğlumun hayali, hiç gözünün önünden gitmesin" dedi.

'BİR GÜN BİLE TUTUKLANMADI'

Anne Karakaşoğlu, geride kalan tek oğluyla yaşama tutunmaya çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ben çocuklarımı yalnız büyüttüm. Ama bir gece oğlumun ölüm haberini aldım. Mezarına gidip, saatlerce oturuyorum, onunla konuşuyorum. Benim oğlum dağ gibiydi, mezara bile sığmadı. Eşyalarıyla avunuyorum. Motosiklet kaskını, montunu, son giydiği ayakkabıları odasında, yatağının üzerinde. Resimleriyle avunuyorum onun. Kaza yapan sürücünün ailesi ısrar üzerine gelip, taziye verdiler. Bu benim gözümde yok hükmündedir. Manevi anlamda bir özür bekledim. Benim derdim asla maddiyat değil. Kesinlikle hiçbir şey istemiyorum. Oğlumu öldüren kız neden tutuklanmadı? Bu ölümlü bir kaza. Bir gün bile tutuklanmadı. Herkes sorumsuzluğunun cezasını görsün. Adaletin kestiği parmak acımasın. Her şey altına süper lüks araba almakla bitmiyor. Ehliyet değildir arabayı süren bilgi ve beceridir."

Metehan'ın ölümüne neden olan genç sürücünün serbest bırakılmasına acılı anneden tepki

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var Politika
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu Medya
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım 3. Sayfa
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi Magazin
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi 3. Sayfa
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar Magazin
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Evrim Keklik'ten 'Survivor All Star'a katılır mısın?' sorusuna tek kelimelik yanıt
Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da öğretmenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da öğretmenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Bakan Pakdemirli: Çıkan yangınlar normal değil, 1 kişi gözaltında
Bakan Pakdemirli: Çıkan yangınlar normal değil, 1 kişi gözaltında
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Gazeteci Uğur Karakullukçu'dan Demet Akalın'a 22 takım tepkisi: Biz sizin sabun köpüğü şarkılarınıza karışıyor muyuz?
Gazeteci Uğur Karakullukçu'dan Demet Akalın'a 22 takım tepkisi: Biz sizin sabun köpüğü şarkılarınıza karışıyor muyuz?
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu: Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin
Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu: Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Demir Hulusi Akar Fatih Sultan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Alişan Müjde Ar Barış Arduç Orhan Gencebay
Spor Beto Mehmet Topal Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Foça İzmir Bakan Antalya
Şu an buradasınız: Metehan'ın ölümüne neden olan genç sürücünün serbest bırakılmasına acılı anneden tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 13:20:52. #1.14#
title