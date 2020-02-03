Metecan Birsen, Pınar Karşıyaka'da çok mutlu

03.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:23

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın milli basketbolcusu James Metecan Birsen, yeşil-kırmızılı ekipte potansiyelini açığa çıkarabildiğini kaydederek, "Gerçekten çok mutluyum, bu saha içine yansıyor ama saha dışındaki huzur ve mutluluk da çok önemli." dedi.

Metecan Birsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir takım olmalarına rağmen harika bir sinerji yakaladıklarını, takım kimyasının ilk günden itibaren çok güzel oturduğunu söyledi.

Ligde ve FIBA Avrupa Kupası'nda iyi bir durumda olduklarını aktaran Metecan Birsen, "Hedefimiz, amacımız belli; ligi birinci sırada bitirmek. 3 kulvarda da alabileceğimiz kupaları almak istiyoruz." diye konuştu.

"Daha önce hiç böyle oynadığımı hatırlamıyorum"

Başarılı basketbolcu, kendisi için harika bir sezon geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada içimdeki potansiyeli açığa vurduğumu düşünüyorum. Gerçekten çok mutluyum. Bu saha içine yansıyor ama saha dışındaki huzur ve mutluluk da çok önemli. Takım arkadaşlığı çok gelişmiş durumda. Burada kulüp ve teknik ekip de bana çok güveniyor. Bunun etkisiyle ben de gerçekten çok huzurluyum. O da sahaya yansıyor. Ekstra çok çalışıyorum. Zaten salonda harika bir atmosfer oluyor. Tutkuyla oynuyorum burada. Daha önce hiç böyle oynadığımı hatırlamıyorum."

A Milli Takım'a seçildikten sonra Anadolu Efes'te süre almadığı dönemde başantrenör Ufuk Sarıca'nın kendisine çok destek olduğunu dile getiren Metecan Birsen, "Ufuk Sarıca hem sporculuğuyla hem koçluğuyla saygı duyulan bir insan. Ondan böyle şeyler gelince bu oyunuma yansıdı. Milli Takım'da hayal edemeyeceğim maçlar oynadım." şeklinde görüş belirtti.

Milli basketbolcu bugün için yaşamadığını, ilerisi için de hedefler koyduğunu vurgulayarak, "ABD olur, Avrupa olabilir. Olabileceğimin en iyisi olmak için her gün çalışıyorum. Hedef koymak istemiyorum, bu sezonla ilgili gerçek hedeflerim var. Takım olarak tek hedef şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

Hedef olimpiyatlar

A Milli Takım'da oynamaktan her zaman keyif aldığını kaydeden Metecan Birsen, şöyle konuştu:

"İyi bir jenerasyon var, gençlerle tecrübelilerin birleştiği bir takım var. Bu sene de ligde Türk oyuncuların elini taşın altına soktuğunu görüyoruz. Aldıkları sürelere baktığımız zaman herkesin bir tecrübesi oluyor yavaş yavaş. Milli takıma elimden geleni vereceğim. Gelişen oyunumu milli takıma yansıtmak istiyorum. En büyük hedefimiz olimpiyatlara katılmak. Olimpiyatlar bir sporcunun katılabileceği en büyük organizasyon sonuçta."

Metecan Birsen, Kanada'daki olimpiyat elemelerinde hedefe ulaşmak istediklerini belirterek, "Biz çıkıp elimizden geleni yapacağız. Savaşacağız, oluyorsa olacak ama yüzde 200'ümüzü vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA