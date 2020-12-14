Mete Yavaşoğlu kimdir, kaç yaşında? Mete Yavaşoğlu neden öldü?

Pek çok yapımda yer alan başarılı ses ve sinema sanatçısı Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti. Bunun üzerine gündeme gelen duayen sanatçı hakkında Mete Yavaşoğlu kimdir, kaç yaşıdnda? Mete Yavaşoğlu öldü mü? Mete Yavaşoğlu neden öldü? gibi sorularının cevapları arandı...

Birbirinden başarılı programlarda yer alan Mete Yavaşoğlu, bir döneme damga vuran Üvey Baba dizisinde; Hayat Dediğin ve Akasya Durağı gibi yapımlarda da yer aldı. Peki, Mete Yavaşoğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte, oyuncu Mete Yavaşoğlu'nun biyografisi ve hayatıyla ilgili merak edilen bilgiler.

METE YAVAŞOĞLU KİMDİR?

Mete Yavaşoğlu, 5 Ağustos 1942 tarihinde dünyaya geldi. Üvey Baba dizisi ile dikkat çeken oyuncu tiyatro oyunu, sinema ve televizyon dizilerinde yer aldı.

Hayat Dediğin, Akasya Durağı, Tek Türkiye, Kurtlar Vadisi, İki Aile, İkinci Bahar,Ruhsar, Kaynanalar gibi yapımlarda yer alan oyuncu, Bizim Sokak dizinde de oynadı.

Seslendirmendik de yapan oyuncu Temel Reis çizgi filminde Kabasakal'ı seslendirdi.

METE YAVAŞOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Sinema ve dizi oyuncusu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun" denildi. Ünlü oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Yavaşoğlu, Kurtlar Vadisi, İki Aile, İkinci Bahar gibi yapımlarda yer almıştı.

METE YAVAŞOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Oyuncular Sendikası tarafından haber verilen Mete Yavaşoğlu'nun ölümünün nedeni henüz bilinmiyor.