Mete Yarar: "Türkiye ile Rusya'nın anlaşması ABD planını bozdu"

14.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:22

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), YPG/PKK ve DEAŞ terör örgülerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bağcılar Belediyesinin düzenlediği, moderatörlüğünü televizyon programcısı Türker Akıncı'nın yaptığı "Barışı Pınarı Harekatı- Yerli ve Milli" başlıklı söyleşiye katılan Yarar, Türkiye'nin Rusya'yla yaptığı anlaşmanın zekice bir hamle olduğunu belirterek, "Türkiye, Rusya'yla anlaşma yapmamış olaydı, şu anda Fırat'ın doğusunda kalan Resulayn ile Tel Abyad arasında kalan yer dışındaki alanda hiçbir şey yapamazdık. Bu hamle operasyonun gidişatının önündeki en büyük engeli bozdu. Türkiye ile Rusya'nın anlaşması, ABD planını bozdu" dedi.

Yarar, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü başarılı operasyonu, bölgeden çekilen fotoğraf ve video eşliğinde anlattı.

Operasyon sırasında İsrail'in "6 senelik projemiz 6 günde bitti" diye açıklama yaptığını belirten Yarar, şunları söyledi:

"Yerin 13 metre altında yaklaşık 5 katlı bina yüksekliğinde Suriye sınırında 4 senede 500 kilometre uzunluğunda tünel kazılmış. Bu tünellerin neden kazdırıldığı sorusunun cevabını bulursak Suriye'de neden olduğumuzu daha iyi anlarız. O tünellerin ucu Türkiye'ye çıkıyor. Eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarıya ulaşsaydı, bu darbe girişimi bir işgal girişimine dönüşecekti. Bu adamların tamamı o tünellerden Türkiye'ye geçerek Güneydoğu Anadolu Bölgesini Türkiye'den koparmaya çalışacaktı."

Vatandaşların interaktif katılım gösterdiği söyleşide, Yarar, sorulan soruları da yanıtlandırdı.

Programın sonunda Mete Yarar, sahnede tüm davetlilerle birlikte asker selamı vererek fotoğraf çektirip Mehmetçik'e selam gönderdi.

Kaynak: AA