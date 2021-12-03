Mete Yarar'dan Vali Günaydın'a övgü

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 4.'sü düzenlenen Kitap Fuarı'na katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı ve yazar Mete Yarar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın 15 Temmuz gecesi Isparta'da yaptıklarından dolayı teşekkür ederek, "Valimiz o gün oradaki insanların hayatını kurtardı" dedi.

Kayseri 4. Kitap Fuarı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile stantları gezen Vali Şehmus Günaydın, Güvenlik Politikaları Uzmanı ve Yazar Mete Yarar'ın standını da gezdi. Vali Günaydın'a 15 Temmuz gecesi Isparta'da yaptıklarından dolayı teşekkür eden Mete Yarar, "Eğer Valimiz Şehmus Günaydın 15 Temmuz gecesi Isparta'da olmasaydı kayıp sayımız 10 bini bulabilirdi ve oradaki insanların da hayatını kurtardı. Yoksa hepsi şu anda hapisteydi. Şu anlamda hapistelerdi, öğrencilerin bir kısmını zorlamışlardı. Onların da hayatını kurtardı. Orada birçok şeyi başardı. O zamanki mücadelesi ve kararlılığı birçok şeyi değiştirdi" dedi.

Vali Günaydın da Mete Yarar'a teşekkür ederek, "Isparta'daki olaydan sonra bir program yapmıştık. Oradaki hainler gelmiş olsaydı ölü sayımız 10 bini geçerdi. Bu kadar güzel anlatmanız beni etkiledi. Sabaha kadar mücadele etmiştik. Çok güzel anlatmışsınız. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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