Mete Sözer'in taciz iddiasına 3 ay uzaklaştırma
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Mete Sözer'in taciz iddiasına 3 ay uzaklaştırma

Mete Sözer'in taciz iddiasına 3 ay uzaklaştırma
03.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:44

Ünlü yönetmen Mete Sözer, 14 yıldır kendisine psikolojik ve cinsel şiddet uyguladığı iddiasıyla Nilüfer Şasev Özbek hakkında 3 aylık tedbir kararı aldırdı. Karara itiraz ederek asıl kendisinin mağdur olduğunu öne süren Özbek'in başvurusu reddedildi.

Hürriyet'in haberine göre; yönetmen Mete Sözer, Nilüfer Şasev Özbek'in 14 yıldır kendisini rahatsız ettiğini, birçok iletişim araçlarıyla taciz boyutunda içerikler paylaştığını gerekçe göstererek, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Dilekçede, "Sözer, engelledikçe Nilüfer Şasev Özbek paylaşımlarının dozunu artırmış, kendisine ait olmayan numaralar üzerinden ya da sahte hesaplar açarak eylemlerine devam etmiştir. Sözer, bu eylemlerine son vermesi için davalıya ihtarname göndermiştir. Taraflar 30 gün boyunca söz konusu eylemlerin durdurulması ve bu süreci uzlaşarak sonlandıracakları yönünde anlaşmışlardır. Ancak Özbek süre dolduktan sonra eylemlerine devam etmiştir" denildi.

Sosyal hayatı ve ruh sağlığı ciddi bir şekilde zarar görmektedir'

Sözer'in avukatı, "Davalının eylemlerinden dolayı Sözer'in sosyal hayatı ve ruh sağlığı ciddi bir şekilde zarar görmektedir. Özbek eylemlerinden vazgeçmemektedir" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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