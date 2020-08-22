Mete Şimşek, "Hizmet odaklı çalışıyoruz"
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Mete Şimşek, "Hizmet odaklı çalışıyoruz"

Ülkemizde Ajda Pekkan, Selin Ciğerci, Ayşe Hatun Önal ve Seren Serengil başta olmak üzere çok sayıda ünlünün saçlarını emanet ettiği kuaför Mete Şimşek, internet ortamında yapılan bir ankette Türkiye'nin en iyi kuaförleri arasında gösterildi. Şimşek, "Hizmet odaklı çalışıyoruz" dedi

Mete Şimşek, "Hizmet odaklı çalışıyoruz"
22.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:56

Türkiye'de mikrokaynak saç uzatma tekniğinin ustalarından olan& ;Mete& ;Şimşek, kısa zamanda uzun yol kat etti. Şöhretli isimlerin kapısını çaldığı& ;Mete& ;Şimşek, yıllardır hizmet odaklı çalıştıklarını söyledi.& ;Etiler ve Beylikdüzü'nde şubesi olan& ;Mete& ;Şimşek, "Uzman ve deneyimli ekibimizle tüm hanımefendileri mutlu etmeye çalışıyoruz. Kaliteli hizmeti ekonomik olarak sunuyoruz. Salonlarımız, Türkiye'nin en iyi kuaförleri arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.& ;Şimşek, yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda konuklarına ise kuaförlük eğitimi verdiklerini de ifade etti.

Kaynak: Snob Magazin

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