Mete: "Kılıçdaroğlu'nu Yalancı Durumuna Düşürdüler"

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında "Muğla'nın bütün ilçelerine okul yaptık" açıklamasına atıfta bulunarak, "Muğla'da Büyükşehirin yaptığı tek bir okul yoktur. Bu yanlış bilgilerle Genel Başkanlarını yalancı durumuna düşürdüler" dedi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti'nin yerel seçimler için aday adaylığı sürecinin başlamasına ilişkin açıklama yaptı. Belediye başkanı aday adaylığı sürecinin 5-12 Kasım, belediye meclis üyeliği aday adaylığının 5 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında yapılacağını söyleyen Mete, "Aday adaylarımız, büyükşehir belediye başkanlığı aday adaylık başvurusu için il başkanlığına, ilçe belediye başkanlığı aday adaylığı için il ve ilçe başkanlığına, belediye meclis üyeliği için ilçe başkanlıklarımıza müracaat edecekler. Partimizin sitesinden e-başvuru formunu doldurarak altta ifade edilen belgelerle, aday adaylarımızın başvurularını alacağız" dedi.

"Kılıçdaroğlu'na bunu kim söyledi?"

İl Başkanı Kadem Mete, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında yaptığı "Muğla'nın bütün ilçelerine okul yaptık" açıklamasını eleştirdi. Mete, "Muğla Büyükşehir Belediyesinin, Muğla'ya yaptığı tek bir okul yoktur. Bazı hayırseverlerimizin yaptırdığı okullar oldu. Bunlara da bazı ilçe belediyelerinin destekleri oldu. Fakat Büyükşehir okul yapmadı. Bu bilgiyi Kemal Kılıçdaroğlu'na kim verdi? Bu yanlış bilgilerle Genel Başkanlarını yalancı durumuna düşürdüler" diye konuştu. - MUĞLA