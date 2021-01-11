Mete Kalkavan kimdir? Mete Kalkavan aslen nereli? Mete Kalkavan babası kim?

Futbola ve hakemliğe ilgisi küçük yaşta başlayan Mete Kalkavan kimdir? Mete Kalkavan aslen nereli? Mete Kalkavan babası kim?

METE KALKAVAN KİMDİR?

1979, Samsun doğumlu başarılı hakem Mete Kalkavan, Futbola ve hakemliğe olan ilgisi daha küçük yaşlarda Babası Ahmet İhsan Kalkavan'ın 14 yıl süreyle Samsun Yolspor, 2,5 yıl ise Samsunspor Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunması ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyeliği yapmasıyla başladı. Girdiği TFF Hakemlik kursunda başarılı bir derece alarak mezun oldu. 1999 yılında çıktığı ilk maç PAF Liginde oynanan 1. yardımcı hakem olarak çıktığı İstanbulspor - Altay maçıydı. İlk Süper Lig maçı 14 Eylül 2003 tarihinde oynanan Ankaragücü - Denizlispor maçıdır. Orta hakem olarak görev yaptığı ilk maç ise 2011 yılında Gençlerbirliği-Konyaspor maçıdır. Hâlen Süper Lig hakemi olarak görev yapmaktadır. 24 Aralık 2012 tarihinde FIFA kokartı takmaya hak kazandı. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Kalkavan'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

METE KALKAVAN BABASI

Mete Kalkavan (d. 1980 İstanbul), FIFA kokartlı Türk futbol hakemi ve makine mühendisi. Babası, CHP Samsun milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'dır.

METE KALKAVAN MAÇLARI

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 4-3 GALATASARAY A.Ş.

AYTEMİZ ALANYASPOR 3-0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

YUKATEL DENİZLİSPOR 1-2 MKE ANKARAGÜCÜ

MKE ANKARAGÜCÜ 0-1 BEŞİKTAŞ A.Ş.

GALATASARAY A.Ş. 3-1 GÖZTEPE A.Ş.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 3-1 FENERBAHÇE A.Ş.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 0-1 GENÇLERBİRLİĞİ

MKE ANKARAGÜCÜ 4-3 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

GALATASARAY A.Ş. 3-0 ATAKAŞ HATAYSPOR

KASIMPAŞA A.Ş. 2-0 GENÇLERBİRLİĞİ