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Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

Tecrübeli hakem Mete Kalkavan, MHK'nin dün aldığı kararların ardından hakemliği bıraktı.

Tecrübeli hakem Mete Kalkavan, MHK'nin dün aldığı kararların ardından hakemliği bıraktı. Kalkavan kararını MHK ve TFF'ye bildirdi.

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK), dün yaptığı açıklamanın futbol dünyasındaki yankısı sürüyor. Merkez Hakem Kurulu, dün yapılan açıklama ile Süper Lig ve 1. Lig'de sezonun geri kalanında görev alacak hakemlerde düzenlemeye gitmişti. Yeni listelerde Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya yer almamıştı. Süper Lig'in tecrübeli hakemlerinden Mete Kalkavan, liste dışı bırakılmamasına rağmen hakemliği bırakma kararı aldı. 43 yaşındaki Kalkavan, istifasını MHK'ye ve TFF'ye sundu.

Kalkavan'ın istifaya gerekçe olarak, 13 hakemin MHK tarafından görevlerine sebepsiz yere son vermesini gösterdiği belirtildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Mete Kalkavan, Spor, Haberler

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