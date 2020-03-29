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Mete Kalkavan, İstanbul, Spor

Mete Kalkavan: "Futbolla alakalı hiçbir şeye bakmıyorum"

FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığı günlerde futbolla alakalı hiçbir şeye bakmadığını söyledi.

29.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:00
Mete Kalkavan:

FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığı günlerde futbolla alakalı hiçbir şeye bakmadığını söyledi. Hakem Kalkavan, bugünlerde en çok açık havada antrenman yapmayı özlediğini ifade ederek, vatandaşların getirilen kısıtlamalara da uyduğunu aktardı.

Türkiye'de birçok mücadelede düdük çalmış olan FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, koronavirüs salgınının etkileri ve aldıkları önlemlerle alakalı açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki hakem, koronavirüs salgının ardından hayatında birçok şeyi atladığını fark ettiğini ifade ederek, "Çok hızlı yaşıyormuşuz. Hayatımızda değerlendiremediğimiz çok şeyi ve eksiklerimizi görme fırsatı bulduk. Özellikle manevi anlamda. Birçok şeyi ıskalamışız. Farkında değilmişiz. Bir çok konuda empati yapma şansını yakaladık" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımla zaman geçirme imkanı buldum"

Bu dönemde evde bol bol çocuklarıyla vakit geçirdiğinin altını çizen Mete Kalkavan, "Oğlum Poyraz 6 buçuk yaşında ilkokul 1'e gidiyor. Şimdi online eğitime geçtiler. Kızım Yağmur 4 yaşında kreşe gidiyordu. O da uzaktan video başında eğitim alıyor. Çocuklar, benim evde onlarla kalmamdan çok mutlular. Ben yoğunluktan hep ikinci planda kalmıştım, şimdi annelerinden daha fazla benimle vakit geçiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Yasağa uyuluyor"

Hakem Kalkavan, koronavirüs salgınının yayılımını daha fazla önlemek adına getirilen kısıtlamalara vatandaşların uyduğunu aktararak, "Ben şu günlerde fabrikaya 30 dakikada varıyorum. Artık dışarı çıkmam gerektiğinde haritalara, yoğunluk durumuna bakmıyorum. İstanbul yasağa her geçen gün daha ciddi şekilde uymaya başladı. Toplu ulaşım 8 milyondan,1 milyona geldi. Yoğunluk yüzde 10-15'i hiç geçmiyor" değerlendirmesini yaptı.

"Futbolla alakalı hiçbir şeye bakmıyorum"

MHK'nın kendilerine gönderdiği programı uyguladığını söyleyen hakem Kalkavan, şu ifadelere yer verdi:

"En çok açık havada antrenman yapmayı özlüyorum. Kıymetini bilememişiz. Açık hava müthiş bir nimetmiş. Futbolla alakalı hiçbir şeye bakmıyorum. Genelde haber kanallarını izliyorum. Sosyal medyayı referans kabul etmiyorum. MHK bize program gönderdi. Günde 4 antrenman yapıyorum. Kimsenin olmadığı saatlerde Göktürk'te ara ara yürüyorum. Antrenman esnasında müzik dinliyorum. Şekerden çok uzak duruyorum. Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanı şeker. Sebze ağırlıklı besleniyorum. Olası hastalıklar karşısında çinko ve C vitamini depoluyorum" açıklamasını yaptı.

"Yasağa harfiyen uyuyoruz"

Bu dönemde aile büyüklerini sıkı takip ettiğini vurgulayan hakem Kalkavan, "Samsun'da annem ve babannem var. Onlarla her gün görüntülü konuşuyorum. Hiç dışarı çıkmadılar. Onların duasını alıyorum. İhtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. İstanbul'da kayınvalidem ve halam var. Onlar da bu süreçte hep içeride kaldılar. Yasağa harfiyen uyuyoruz. Ben hariç eşim, çocuklar ve evdeki çalışanlarımız dahil hiç dışarı çıkan olmadı. Aile bağlarımız çok sıkıdır. Sabırla güzel günleri bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Yoğun bakımı iyi bilirim"

Kalkavan, koronavirüsten dolayı yoğun bakımda tedavi gören hastaları düşünüp, daha fazla evde kalmak gerektiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Babam aylarca yoğun bakımda kaldı. Hasta ve hasta yakınlarının psikolojisini anlayabiliyorum. Yoğun bakımdan korkmamalı. Adı üstünde, yoğun bir bakım var. Tedavi olup kurtulanlar da çok. Ancak oradaki hastaları düşünerek evde kalmaya özen göstermeliyiz. Bu şekilde evde kalmaya kendimizi motive edebiliriz."

"Personeli telefon ve internete yönlendirdik"

Aile şirketlerinde çalışan personellerinin de telefondan ve internet üzerinden çalışmaya başladığını vurgulayan Mete Kalkavan, "Ambalaj kutusu ve koli üreten bir fabrikamız var. İş yoğunluğu şu günlerde çok fazla. Çalışanlarımızdan riskli olanları evlerine çektik. Piyasada dolaşan satış ekibimizi internet ve telefona yönlendirdik. İzolasyona çok dikkat ediyoruz. Samsun'daki aile şirketimizin günlük toplantılarını video konferansla yapıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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