Mete Kalkavan'dan Başkan Şahin'e Hakem Forması ile Sarı ve Kırmızı Kart

Samsunlu FİFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, ziyaret ettiği Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'e hakem forması ile sarı ve kırmızı kart hediye etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Samsun Şubesi yetkililerini de makamında ağırladı.

"Hakemler futbolda adaletin simgesidir"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, hakemlik mesleğinin zor bir o kadar da onurlu bir meslek olduğunu belirterek, "Sizler futbolda adaletin simgesisiniz. Zaman zaman sıkıntılar yaşansa da ben inanıyorum ki verdiğiniz kararlarda hak gözetmiyorsunuz. Bugün bizim için ayrıca özel bir gün daha. Şehrimizin markası Samsunsporumuzun kuruluş yıl dönümü. 53. yılına giren takımımız zor zamanlar geçirdi. Hepimiz üzüldük ama artık güzel günlerin bizi beklediğine inancım tam. Sizlere de nazik ziyaretiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kalkavan, sarı ve kırmızı kart hediye etti

Misafirperverliğinden dolayı Başkan Şahin'e teşekkür eden TFFHGD Genel Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı da ziyaret sonunda Şahin'e camialarına yaptığı katkı ve destekler nedeniyle plaket takdim etti. Ünlü futbol hakemi Samsunlu Mete Kalkavan ise Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e imzalı hakemlik forması hediye etti. Kalkavan'ın formanın yanında maçlarda kullandığı sarı ve kırmızı kartları da takdim etmesi herkesi güldürdü. Hararetli bir futbol sohbeti ile geçen ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. - SAMSUN