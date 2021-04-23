Mete Kalkavan bu hafta da Galatasaray maçını yönetecek
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak maçlardan 6 tanesinin hakemlerini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak maçlardan 6 tanesinin hakemlerini açıkladı. Geçtiğimiz hafta Galatasaray-Trabzonspor maçını yöneten Mete Kalkavan, FT Antalyaspor-Galatasaray maçında da düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 6 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:
Cuma
20.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
Cumartesi
13.30 Konyaspor - Hatayspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
20.30 FT Antalyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
20.30 Denizlispor - DG Sivaspor: Hüseyin Göçek
20.30 Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır
(TK-S)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı