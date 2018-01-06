Mete Gazoz Türkiye Şampiyonu

Okçulukta yeni yılın ilk organizasyonu olan 2018 Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından İlkadım Okçuluk Tesislerinde düzenlenen şampiyonaya klasik ve makaralı yayda genç ve büyükler kategorilerinde ilk 32 sırada yer alan sporcular kıyasıya yarıştı. 2017 Salon Federasyon Kupası ve 2018 Salon Türkiye Şampiyonası sıralama turlarının sonucuna göre daha önce belirlenmiş milli takım baraj puanının en fazla 5 puan altında atmayı başaran sporcular, şampiyonanın son gününde yapılacak milli takım seçmelerine katılma hakkı elde etti.



Uzun bir süre sonra kürsüye çıkan milli okçu Mete Gazoz, son 32 sporcu arasında 5 maç sonrasında finalde Alperen Bakar ile karşılaştı. Rakibini 6-1 yenen Gazoz, uzun bir aradan sonra Türkiye şampiyonu oldu.



Hedefinin Dünya şampiyonu olmak olduğunu açıklayan Mete Gazoz, "Bu kaçıncı şampiyonluğum bilmiyorum. Minikler de dahil 10'dan fazla Türkiye şampiyonu oldum. Son 5 Türkiye Şampiyonası'nda da kürsüye çıkamıyordum. '2018'de bütün şampiyonaları ben kazanacağım' dedim. Bu şampiyonayı kazanmayı Allah nasip etti. Bundan sonra da 1'incilik kürsüsünden kolay kolay inmem. Bu sene Salon Dünya şampiyonası Amerika'da düzenlenecek. Milli Takım kotasını geçtim. Ben de Milli Takım'da yarışmaya hak kazandım. 14 Şubat'ta Amerika'da ülkemi temsil edecek olmaktan gurur duyuyorum. Amerika'ya direkt şampiyon olmaya gideceğim. Son katıldığım dünya şampiyonasından madalyayı kıl payı kaçırdım. Bu sene 'dünya şampiyonu' olmak için Amerika'da olacağım" dedi.



Turnuvada şampiyon olan diğer sporcular ise şunlar:



Burak Bereket, Elif Haberal, Arman Javanşir, Gizem Elmaağaçlı, Gökçe Demirel, Masum Çiçek ve Betül Demirbaş.