Mete Gazoz: Tokyo'dan altın madalyayla dönmek istiyorum Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil ederek ülke çapında üne kavuşan Mete Gazoz, Tokyo 2020 için de umutlu konuştu.

Olimpiyat hazırlıklarına son sürat devam eden genç sporcu, haftanın 6 günü günde yaklaşık 10 saat çalışarak Tokyo'dan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra hayatının nasıl değiştiğini anlatan Mete Gazoz, "Olimpiyatların getirdiği tecrübe ile hayatım o dönemden sonra değişti. Benim için çok büyük tecrübe oldu. Emeklerimin bana olumlu bir şekilde geri döndüğünü fark ettim" diye konuştu."ROL MODELİ OLMAYA ÇALIŞIYORUM"Okçu bir aileden gelen Mete Gazoz kendine örnek aldığı bir ismin olmadığını ifade ederek, "Her zaman örnek olmaya çalışan bir sporcu olmak istedim. Bu yolda da devam ediyorum. Günlük hayatımda da rol modeli olmaya çalışıyorum. Ama bunun için daha çok yolum var ve daha çok çalışmam gerektiğinin farkındayım" dedi."TÜRKİYE'DE OKÇULUK İVME KAZANDI"Türkiye'de okçuluğun son yıllarda ivme kazandığını belirten milli sporcu, "Hem ulusal hem de uluslararası olarak okçuluk sporu kaydadeğer bir yükselişe geçti. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun sağladığı imkanlar ile okçuluk sporu her gün bir adım daha öteye gidiyor. Bu anlamda her gün daha iyiye doğru gittiğimizi söyleyebilirim" açıklamasında bulundu."GÜNDE 10 SAAT ANTRENMAN YAPIYORUM"Dünya Şampiyonası, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük organizasyonlarda kürsüye çıkma başarısı gösteren Mete, kazandığı madalyalarla 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi umut veriyor. Bu yönde hazırlıklarını sürdüren milli okçu şunları kaydetti: "Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları öncesinde hazırlıklarını sürdüren milli okçu, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hedefim kota almak. Ancak bireysel olarak kota almak önceliğim değil. Takım halinde kota almayı önemsiyorum. Oradan ülkeme altın madalya ile dönmek istiyorum. 2016 Rio Olimpiyatları'ndan beri hep bunu söylüyorum. İnşallah olur. Haftanın altı günü, günde 8 ila 10 saat arasında antrenman yapıyorum."SPOR PSİKOLOĞU OLMAK İSTİYORNişantaşı Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde ikinci sınıf öğrencisi olan Mete Gazoz, "Okçu olmasaydım bile hayatımın her alanında spor olduğu için ya atıcılık ya da eskrim sporuyla ilgilenmek isterdim. İleride iyi bir spor psikoloğu olmak istiyorum. Yıllar boyunca biriktirdiğim deneyimlerimi psikolojik anlamda gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlere tavsiyelerde de bulunan milli sporcu, "Disiplinli olmanızı ve sevdiğiniz şeylerin peşinden gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü sevdiğiniz işi yaparsanız olumsuzluklara karşı daha güçlü bir duruş sergileyebilirsiniz" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA