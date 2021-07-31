Mete Gazoz: "Söz verdiği olimpiyat madalyasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum"
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Mete Gazoz: "Söz verdiği olimpiyat madalyasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum"

Mete Gazoz: 'Söz verdiği olimpiyat madalyasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, "Sizlere söz verdiği olimpiyat madalyasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, "Sizlere söz verdiği olimpiyat madalyasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yıllardır verdiğim emeklerin, yaptığım fedakarlıkların karşılığını aldığım ve en önemlisi bana inanan ve güvenen sizleri gururlandırdığım için çok mutluyum" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, klasik yay bireysel kategori finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi mağlup ederek okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını getirdi. Şampiyon sporcu, bu başarısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duygularını paylaştı.

"Tarifi mümkün olmayan bir mutluluk yaşıyorum"

Emeklerinin karşılığını aldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Mete, "Şu an hissettiklerimi dile getirmem o kadar zor ki. Tarifi mümkün olmayan bir mutluluk yaşıyorum. Bu henüz 3 yaşındayken çıktığım bir yolculuk. Hayatımda elde ettiğim her şeyi bu spora borçluyum. Rio'da gerçekleşen olimpiyatlardan sonra sizlere söz verdiği olimpiyat madalyasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yıllardır verdiğim emeklerin, yaptığım fedakarlıkların karşılığını aldığım ve en önemlisi bana inanan ve güvenen sizleri gururlandırdığım için çok mutluyum. Ülkemizi kürsünün en üst basamağında temsil etmenin gururunun yanı sıra Türk sporu için, ülkemizin gençlerini spora teşvik etmek, onlara yol göstermek için çıktığım yolda çok değerli adımlar atmış oldum. Zafere giden bu zorlu yolda bana her zaman destek olan aileme, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan federasyonumuza, başta Göktuğ Ergin olmak üzere tüm antrenörlerimize, bakanlığımıza, ekibime sonsuz teşekkür ediyorum. 'Until it's done' diye yola çıkmıştık, ilk eşiği atladık. Şimdi bu güzel zaferin tadını çıkarma vakti, sonrasına yapacak çok işimiz var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Mete Gazoz: 'Söz verdiği olimpiyat madalyasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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