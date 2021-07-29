Mete Gazoz kimdir? Milli sporcu Mete Gazoz kaç yaşında, boy kaç, nereli?

Olimpiyat ekibimizin önemli isimlerinden Mete Gazoz başarılı performansıyla ilgi odağı oldu. Olimpiyatlarda gösterdiği performans ile dikkatleri çeken başarılı sporcu hakkında Milli sporcu Mete Gazoz kaç yaşında, boy kaç, nereli ve Mete Gazoz kimdir gibi konular merak edildi.