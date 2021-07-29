Mete Gazoz kimdir? Milli sporcu Mete Gazoz kaç yaşında, boy kaç, nereli?
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Mete Gazoz kimdir? Milli sporcu Mete Gazoz kaç yaşında, boy kaç, nereli?

Mete Gazoz kimdir? Milli sporcu Mete Gazoz kaç yaşında, boy kaç, nereli?
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Olimpiyat ekibimizin önemli isimlerinden Mete Gazoz başarılı performansıyla ilgi odağı oldu. Olimpiyatlarda gösterdiği performans ile dikkatleri çeken başarılı sporcu hakkında Milli sporcu Mete Gazoz kaç yaşında, boy kaç, nereli ve Mete Gazoz kimdir gibi konular merak edildi.

2020 Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla göz dolduran Mete Gazoz, hem ülkemizde hem de dünya genelinde ilgi odağı oldu. Peki, Milli sporcu Mete Gazoz kaç yaşında, boy kaç, nereli? Mete Gazoz kimdir?

METE GAZOZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Haziran 1999

Kaç yaşında: 22 yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,8 m

Milli sporcu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) tarafından düzenlenen oylamada erkekler klasik yayda 2018'in en iyi sporcusu seçildi.

Mete ayrıca WA tarafından belirlenen jürinin yaptığı değerlendirmede 2018'in en iyi çıkış yapan sporcusu ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin yükselen değeri Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya beklenen sporcular arasında yer alıyor.

22 yaşındaki sporcu, Tokyo 2020'de Türkiye'ye oyunlarda okçuluk branşında ilk madalyayı kazandırmayı hedefliyor.

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