Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz kaç yaşında, nereli? Mete Gazoz başarıları Milli sporcu Mete Gazoz, uluslararası boyutta bir çok başarıya imza attı. İstanbul'da doğan genç sporcu, İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübüyle kariyerine devam ediyor. Peki, Mete Gazoz yaşı kaç? Mete Gazoz başarıları ve madalyaları haberimizde.

Mete Gazoz 1999 yılında doğdu. Bakü'de gerçekleşen Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda kafiledeki en genç sporcu oldu. Uluslararası müsabakalarda toplamda 36 madalya kazandı. İşte, Mete Gazoz hakkında ayrıntılar...

METE GAZOZ KİMDİR?

Mete Gazoz, 8 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kariyerine devam eden Gazoz, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti. Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazanan Mete Gazoz, 2016 Yaz Olimpiyatları'na katılan Türkiye kafilesindeki en genç sporcu oldu. Rio Olimpiyatları'nda büyük başarı elde etti.

2018 YILININ EN İYİ SPORCUSU SEÇİLDİ

Milli sporcu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) tarafından düzenlenen oylamada erkekler klasik yayda 2018'in en iyi sporcusu seçildi. Aynı zamanda 2018'in en iyi çıkış yapan sporcusu ödülüne layık görüldü. Uluslararası olimpiyatlarda 15 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 36 madalya elde etti.

Çin'in Wuxi kentinde 2013'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde klasik yay erkek takımı ile gümüş madalya kazanarak uluslararası boyutta ilk başarısına imza atmış oldu. Dünya şampiyonalarındaki bireysel madalyasını 2018'de ABD'nin Yankton kentinde gençlerde ikinci olarak kazandı. Akdeniz Oyunları, Gençler Avrupa Kupası ve Avrupa Grand Prix gibi platformlarda Türkiye'yi temsil etti.

METE GAZOZ BAŞARILARI

Dünya Şampiyonası

Gümüş: Yankton 2018 (Gençler bireysel)

Bronz: Rosario 2017 (Gençler karışık takım)

Gümüş: Ankara 2016 (Gençler erkek takım)

Gümüş: Wuxi 2013 (Yıldızlar erkek takım)

Dünya Kupası

Altın: Berlin 2019 (Bireysel)

Altın: Berlin 2019 (Erkek takım)

Bronz: Antalya 2019 (Bireysel)

Bronz: Antalya 2019 (Karışık takım)

Gümüş: Şanghay 2019 (Erkek takım)

Gümüş: Şanghay 2019 (Karışık takım)

Gümüş: Samsun 2018 (Karışık takım)

Altın: Berlin 2018 (Bireysel)

Bronz: Berlin 2018 (Karışık takım)

Bronz: Antalya 2018 (Karışık takım)

Gümüş: Şanghay 2018 (Karışık takım)

Avrupa Şampiyonası

Bronz: Samsun 2019 (Erkek takım)

Altın: Patras 2018 (Gençler bireysel)

Altın: Patras 2018 (Gençler karışık takım)

Altın: Patras 2018 (Gençler erkek takım)

Gümüş: Nottingham 2016 (Bireysel)

Akdeniz Oyunları:

Altın: Tarragona 2018 (Bireysel)

Gençler Avrupa Kupası:

Altın: Porec 2017 (Bireysel)

Bronz: Porec 2017 (Erkek takım)

Altın: Marathon 2017 (Bireysel)

Altın: Marathon 2017 (Erkek takım)

Bronz: Marathon 2017 (Karışık takım)

Gümüş: Klagenfurt 2015 (Bireysel)

Avrupa Grand Prix:

Altın: Sofya 2018 (Bireysel)

Gümüş: Sofya 2018 (Karışık takım)

Gümüş: Sofya 2016 (Bireysel)

2016 Rio Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri:

Altın: Nottingham 2016 (Bireysel)

Veronica's Kupası:

Altın: Kamnik 2019 (Bireysel)

Altın: Kamnik 2019 (Erkek takım)

Altın: Kamnik 2019 (Karışık takım)

Gümüş: Kamnik 2017 (Erkek takım)

Bronz: Kamnik 2017 (Karışık takım)