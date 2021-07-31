Mete Gazoz ilk olimpiyat madalyasını garantiledi
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Mete Gazoz ilk olimpiyat madalyasını garantiledi

Mete Gazoz ilk olimpiyat madalyasını garantiledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli okçu Mete Gazoz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde Japon Takaharu Furukawa'yı 7-3 mağlup ederek finale çıktı ve Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını almayı garantiledi.

Milli okçu Mete Gazoz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde Japon Takaharu Furukawa'yı 7-3 mağlup ederek finale çıktı ve Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını almayı garantiledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sekizinci gün oyunlarıyla devam ediyor. Milli okçu Mete Gazoz da güne çeyrek finalde dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison'la mücadele ederek başladı. Mete, rakibini 7-3'le geçti ve adını yarı finale yazdırdı.

Bu turda Japon Takaharu Furukawa ile eşleşen Mete Gazoz, yine maçı 7-3 kazanmasını bildi ve finale çıktı. Ay-yıldızlı sporcu, aynı zamanda Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını getirmeyi de garantilemiş oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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