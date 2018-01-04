Mete Gazoz, Dünya Şampiyonası Vizesini Aldı

İhlas Koleji öğrencisi Olimpik Milli okçu Mete Gazoz, Samsun'da gerçekleşen 2018 Salon Türkiye Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.



Mete Gazoz, Samsun'da bulunan İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleşmekte olan 2018 Salon Türkiye Şampiyonası Yarışmaları'nın sıralama turlarını 1. olarak tamamladı. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından belirlenen baraj puanını geçen Mete Gazoz, 2018 yılının Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Yankton kentinde yapılacak olan Salon Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti. - İSTANBUL