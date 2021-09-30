Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncü oldu - Haberler Spor
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Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncü oldu

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncü oldu

Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, katıldığı 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncülük elde etti.

Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, katıldığı 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncülük elde etti.

ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki Yankton kentinde düzenlenen organizasyona Mete Gazoz, çeyrek finalden başladı.

Bu turda Virgin Adaları'ndan Nicholas D'amour'u 6-4 yenen 22 yaşındaki milli okçu, son 4 sporcu arasına adını yazdırdı.

Mete Gazoz, yarı finalde ise ABD'li Jack Williams'a 7-3 mağlup oldu. Üçüncülük maçında Hindistanlı Atanu Das'ı 6-0'lık skorla geçen Mete Gazoz, turnuvayı üçüncü sırada bronz madalyayla tamamladı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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Haber: Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncü oldu - Haberler Spor
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