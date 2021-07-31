Mete Gazoz'dan tarihi altın madalya!
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Mete Gazoz'dan tarihi altın madalya!

Mete Gazoz'dan tarihi altın madalya!
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel branşında mücadele eden Mete Gazoz, finalde İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyanın sahibi olurken, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını da kazandırmış oldu.

"Söz vermiştim ve sözümü tuttum

Ercan ATA - - 

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel branşında mücadele eden Mete Gazoz, finalde İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyanın sahibi olurken, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını da kazandırmış oldu.

Tekvandoda alınan 2 bronz madalyanın ardından Türkiye, 3'üncü madalyasını okçuluk branşında Mete Gazoz'un altın madalyasıyla kazandı. İkinci kez olimpiyatlara katılan milli okçu Mete Gazoz, klasik yay bireysel branşında Tokyo macerasına 1. Turda Lüksemburg'dan Jeff Henckels'i 6-0 yenerek başladı. 2. tur mücadelesinde ise Avustralya'dan Ryan Tyack'i 7-3 mağlup ederek 3. tura yükseldi. Bu turda Avustralya'dan Taylor Worth'u da 7-1 mağlup ederek çeyrek finale çıkan Mete Gazoz, dünya 1 numarası Brandy Ellison ile eşleşti.  Olimpiyat 3.'sü Dünya şampiyonu ABD'li Brandy Ellison'u çok çekişmeli geçen atışlar sonunda 7-3 yenen Mete, adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Mete Gazoz, olimpiyatlarda 5. kez mücadele eden 2012 Londra'da gümüş madalya kazanan 37 yaşındaki Japon Takaharu Furukawa'yla karşılaştı. 

1. seti 27-25, 2. seti 28-27, 3. sette 29-29 berabere kalan Mete, 4. seti 28-29 kaybetti. Ancak Mete final setini 3 tam puanla (30) 30-29 alarak okçuluk branşında olimpiyat tarihimizde adını finale yazdıran ilk sporcu oldu. Finalde İtalyan Mauro Nespoli karşısında 1. seti 26-29 kaybeden Mete, 2. sette 28-28 beraberliği yakaladı. 3. seti 27-26 alan milli sporcumuz, 4. sette 29-29 beraberlik aldı. Setlerin finalinde Nespoli karşısında 5. seti 29-26 alan Mete Gazoz, maçı da 6-4 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.METE GAZOZ: SÖZ VERMİŞTİM VE SÖZÜMÜ TUTTUM

Final karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Mete Gazoz, "Çok mutluyum. 2016 olimpiyatlarındaki röportajda 'Tokyo'da altın alacağım' demiştim, söz vermiştim. Bunu tuttum. Çok tarif edecek bir şey yok açıkçası. Ekran başında bizi izleyen herkese çok teşekkür ederim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

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