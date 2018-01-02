Mete Gazoz, 2018 Yılını Samsun'da Açıyor

Olimpik milli okçu Mete Gazoz, Samsun'da gerçekleşecek olan 2018 Salon Türkiye Şampiyonası ile yılın ilk yarışmasına katılıyor.



İhlas Koleji öğrencisi Mete Gazoz, 3-7 Ocak tarihlerinde Samsun'da bulunan İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleşecek olan 2018 Salon Türkiye Şampiyonası Yarışmaları'nda şampiyonluğu hedefliyor.



Dünya sıralamasında gençlerde 2., büyüklerde ise 13. sırada yer alan ve kariyerinde birçok rekoru bulunan sporcunun aynı zamanda Avrupa 2.'liği de var. - İSTANBUL