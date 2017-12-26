Mete: Büyük Projelerin Güvenliği Geniş Perspektifle Yapılmalı

DRK Risk ve Güvenlik Danışmanlığı Genel Koordinatörü Mete, büyük projelerin güvenliklerinin durumsal farkındalıktan, projeye özel güvenlik tasarımına, teknoloji kullanımından işin fazlarına göre risk değerlendirmelerine kadar geniş bir perspektifle yapılması gerektiğini kaydetti.