Mete: Büyük Projelerin Güvenliği Geniş Perspektifle Yapılmalı

DRK Risk ve Güvenlik Danışmanlığı Genel Koordinatörü Mete, büyük projelerin güvenliklerinin durumsal farkındalıktan, projeye özel güvenlik tasarımına, teknoloji kullanımından işin fazlarına göre risk değerlendirmelerine kadar geniş bir perspektifle yapılması gerektiğini kaydetti.

Mete: Büyük Projelerin Güvenliği Geniş Perspektifle Yapılmalı

DRK Risk ve Güvenlik Danışmanlığı Genel Koordinatörü Mete, büyük projelerin güvenliklerinin durumsal farkındalıktan, projeye özel güvenlik tasarımına, teknoloji kullanımından işin fazlarına göre risk değerlendirmelerine kadar geniş bir perspektifle yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et