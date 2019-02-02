Mete; "Bu İttifakın Temeli 15 Temmuz Gecesi Vatandaşlar Tarafından Atıldı"

Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, "Oluşturulan bu ittifakı temelde hiçbir şekilde bozmadan sarsmadan aynı çatı altında toplamak ve 31 Mart akşamı bunu taçlandırmak görevimiz." dedi.

Mete, beraberindeki Ak Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır ve Ak Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan ile 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Ortaca adayı Av. Recep Güneş'in tanıtımı için Ortaca Spor Salonu'nda düzenlenen programa katıldı.

Burada konuşan Mete, Muğla'nın Cumhur İttifakı'na örnek bir il olacağını ve ittifakın temelinin 15 Temmuz gecesi atıldığını söyledi.

Yerel seçimlerde çok ciddi bir sınav vereceklerini belirten Mete; "Ben şahsen sayın Cumhurbaşkanıma şu sözü verdim. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı kardeşim ile beraber bugüne kadar göstermiş olduğumuz birlik ve beraberlikten güç alarak dedim ki; Muğla Cumhur İttifakı'na örnek bir il olacak. Bana bu cesareti verende sizlersiniz." diye konuştu.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otelde adeta etten duvar ören vatandaşların arasında hem Rabia hem de bozkurt işareti yapanlar olduğunu anlatan İl Başkanı Kadem Mete; "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Marmaris'teydi. Bende Marmaris'te ikamet ediyorum. O anda bulunduğum mevkii sayın Cumhurbaşkanımızın 700 metre yakınındaydı. Tüm teşkilat mensubu arkadaşlarıma en hızlı şekilde Marmaris'e gelmelerini söyledim. Otelin önünde kümeleşmeye, kalabalıklaşmaya başladığımız zaman Emniyet Müdürü, teşkilat mensubu arkadaşları tanıyan 1-2 arkadaşı kapıya gönderde gelenin kim olduğunu ayırt edebilsin, polisler gelenin kim olduğunu bilmediği için içeriye göndermiyorlar arkadaşları dedi. Bende Ak Parti teşkilatından birkaç arkadaşı kapıya doğru gönderdim. Az bir zaman sonra arkadaşlarım geri geldiler ve dediler ki; Başkanım gelenler sadece Ak Partililer değil. Bozkurt selamı yapan birçok arkadaş geliyor. O gece otelin önünde etten duvar olan arkadaşlarımın arasında Rabia işareti yapanlarda vardı, Bozkurt işareti yapanlarda vardı. Bu ittifakın temeli 15 Temmuz gecesi bizatihi vatandaşlar tarafından atıldı." dedi.

Cumhur İttifakı'nın önemine değinen Mete, sözlerini şöyle sürdürdü; "24 Haziran'daki ittifakın ardından yerel seçimlerde bu işi beceremezler ittifak olmaz diye düşünenlere karşı ilk adımı, adı gibi devlet adamı olan sayın Bahçeli attı. Dedi ki, biz MHP olarak İstanbul'da aday göstermeyeceğiz. Ak Parti'nin İstanbul'da göstereceği aday kim olursa olsun destekleyeceğiz. Bunu ben Ak Partili kendi teşkilat mensuplarıma örnek gösteriyorum. Başka siyasi partinin genel başkanı hiçbir şart koşmaksızın Ak Parti'nin adayını kim olursa olsun destekleyeceğiz tevazuunu, büyüklüğünü gösterirken, hiçbir teşkilat mensubunun, efendim adayımız şu olsaydı daha iyi olurdu deme hakkı yoktur. MHP'den aday adayı olan arkadaşlarımızın Recep kardeşimizin etrafında nasıl kümelendiklerini, nasıl kucaklaştıklarını gördük. Şuna gerçekten inanıyorum ki 13 ilçenin 13'ünü ve Büyükşehir'i kazanacağız. Bu ülkenin bekası için, mazlumların geleceği için, bu ülke uğruna şehit düşenler için bizim bir arada olmamız şartı doğmuştur. Bu çerçevede ittifakı oluşturduk. Seçim süresi boyunca bazı fitneler ortaya çıkabilir. Çünkü bizim birlikteliğimiz birilerini ciddi manada rahatsız ediyor. Bizim yukarda oluşturulan bu ittifakı temelde hiçbir şekilde bozmadan sarsmadan aynı çatı altında toplamak ve 31 Mart akşamı bunu taçlandırmak görevimiz var." - MUĞLA

Kaynak: İHA