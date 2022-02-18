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Metaverse'de ilk...Sanal evrende mobilya satışı başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Metaverse'de ilk...Sanal evrende mobilya satışı başladı

Türkiye'nin önemli mobilya üreticilerinden Saloni Mobilya Türkiye'de ve dünyada NFT(non-fungible token) mobilya satışına başlayan ilk firma olarak bir ilke imza attı.

Türkiye'nin önemli mobilya üreticilerinden Saloni Mobilya Türkiye'de ve dünyada NFT(non-fungible token) mobilya satışına başlayan ilk firma olarak bir ilke imza attı.

Dünyada 72 ülkeye ihracat gerçekleştiren, Türkiye'de 100'ün üzerine satış noktası ile Türkiye'nin en önemli mobilya üreticilerinden olan Saloni Mobilya, metaverse (sanal evren) dünyasında da satışa başladı.

Saloniverse markası ile satışa sunulan Türkiye'nin ve dünyanın ilk NFT mobilyaları metaverse dünyasında büyük ilgi görürken, Saloni Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özbek, yine bir ilki hayata geçirmenin sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Haluk Özbek, "Kurulduğumuz günden bugüne kadar koltuk ve mobilya gruplarında gerek tasarımlarımızla gerekse kaliteli ve ergonomik çizgimizle hep öncü ve sektöre yön veren bir anlayış içerisinde olduk. Gelişen ve değişen dünyada artık dijital unsurlar hayatın merkezine yerleşmiş durumda. Biz de Saloni olarak yine öncü olmak için kolları sıvadık ve metaverse dünyasındaki ilk NFT mobilya satışına başladık."dedi.

Özbek, https://rarible.com/saloniverse/items adresinde Saloniverse mağazasında dünyanın ilk NFT mobilyası koleksiyonların görülebileceği sözlerine ekledi. - BURSA

Metaverse'de ilk...Sanal evrende mobilya satışı başladı

Metaverse'de ilk...Sanal evrende mobilya satışı başladı

Metaverse'de ilk...Sanal evrende mobilya satışı başladı

Metaverse'de ilk...Sanal evrende mobilya satışı başladı

Metaverse'de ilk...Sanal evrende mobilya satışı başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Türkiye, İhracat, token, Özbek, Ekonomi, Haberler

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