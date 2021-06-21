METAN GAZINDAN ZEHİRLENEN MADEN İŞÇİSİ ÖLDÜ
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METAN GAZINDAN ZEHİRLENEN MADEN İŞÇİSİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, özel şirkete ait maden ocağında çalışan Özkan Cinkavuk, metan gazından zehirlenerek, yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, özel şirkete ait maden ocağında çalışan Özkan Cinkavuk, metan gazından zehirlenerek, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında, ilçeye bağlı Bölüm Mahallesi'ndeki özel şirkete ait maden ocağında meydana geldi. İşçi olarak çalışan Özkan Cinkavuk, ortaya çıkan metan gazından zehirlendi. Mesai arkadaşlarının ocakta hareketsiz yatarken bulduğu Cinkavuk, hemen dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cinkavuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Özkan Cinkavuk'un cansız bedeni, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Maden işçisinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

METAN GAZINDAN ZEHİRLENEN MADEN İŞÇİSİ ÖLDÜ
METAN GAZINDAN ZEHİRLENEN MADEN İŞÇİSİ ÖLDÜ
METAN GAZINDAN ZEHİRLENEN MADEN İŞÇİSİ ÖLDÜ
METAN GAZINDAN ZEHİRLENEN MADEN İŞÇİSİ ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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