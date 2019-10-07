07.10.2019 16:42

Metan gazından etkilenen köylüler hastanelere kaldırılıyor

Köye giriş ve çıkışlar yasaklandı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde sızan metan gazından etkilenen köylüler hastanelere kaldırılıyor. Yaşanılan olay sonrasında köye giriş ve çıkışlar tamamen yasaklandı.

Kahta ilçesine bağlı Mülk Köyü'nde kaynağı bilinmeyen metan gazından etkilenen vatandaşlar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köyden sağlık ekipleri tarafından alınarak hastaneye getirilen hastalar hastanede bulunan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer alanlarında dezenfektan edildikten sonra hastane içerisine alındı. Köye giriş ve çıkışlar tamamen yasaklanırken, olay yerine gelen AFAD ekipleri giydikleri özel kıyafetlerle köy içerisinde inceleme yapıyor. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemlerini aldığı köy giriş ve çıkışlarında sağlık ekipleri, UMKE ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor.

Kaynak: İHA