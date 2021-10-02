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Metal yığınına dönen otomobilden sağ çıktı

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Metal yığınına dönen otomobilden sağ çıktı Orta refüje dalan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı Denizli'de sürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine hızla çarptı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Metal yığınına dönen otomobilden sağ çıktı

Orta refüje dalan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

DENİZLİ - Denizli'de sürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine hızla çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Menderes Bulvarı üzerinde Denizli'den İzmir istikametine doğru seyir halinde olan 19 yaşındaki Onurcan Kılınç idaresindeki 20 KZ 336 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık görevlileri yaralı olan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ardından araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak Denizli Trafik ve Yol Yardımlaşma sosyal paylaşım grubunda yer alan cep telefonu kayıtlarında, metal yığının dönen araca ait görüntüler yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Metal yığınına dönen otomobilden sağ çıktı

Metal yığınına dönen otomobilden sağ çıktı

Metal yığınına dönen otomobilden sağ çıktı

Metal yığınına dönen otomobilden sağ çıktı
İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Metal yığınına dönen otomobilden sağ çıktı - Haberler
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