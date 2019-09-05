Metal sektöründe mesleki yeterlilik belgesi seferberliği

05.09.2019 15:40

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, makine ve metal sektörlerine yönelik zorunlu hale gelen Mesleki Yeterlilik Belgeleri için seferberlik başlattıklarını, İnegöl'de düzenlenecek sınav ve bilgilendirme programı ile sektörde çalışanların belgelendirileceğini ifade etti.

%100 DEVLET DESTEKLİ

Sınavların yüzde 100 devlet destekli yapılacağını belirten İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Makine ve metal sektörlerindeki meslekler için mesleki yeterlilik belgesi seferberliği başlatıyoruz. Tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamına giren makine ve metal sektörlerindeki mesleklerde çalışanların ustalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi sahibi olması zorunlu hale geldi. Belgesiz kişi çalıştıran işverenlere her bir belgesiz çalışan ve çalıştığı her ay için 775 TL idari para cezası veriliyor. Söz konusu sektörlerde çalışan işçilere Odamız ve yetkili belgelendirme kuruluşu MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. işbirliğinde sınav ve belgelendirme çalışmaları yürütülecek. MEYBEM A.Ş. tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylar mesleki yeterlilik belgelerini alacaklar. İlgili mesleklerde sınavı başarı ile tamamlayan adaylara sınav ücretlerinin tamamı geri ödenecek. Bu destek 2019 yılı sonuna kadar devam edecek. İlk sınavda başarısız olanlar ise ilave ücret ödemeden 2 defa daha sınava girme hakkına sahip olacaklar. Yapılacak sınavlardan önce Odamız ve İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde adaylara sınavlara hazırlık amacıyla ücretsiz olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilecek. Belgelendirme sınavlarına katılmak isteyen sektör çalışanlarını Odamıza gelerek başvurularını yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler