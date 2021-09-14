Metal Sanayide Yollar Yenileniyor

Her alanda hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi bölgesinde 21 sokakta yolları yeniliyor. Tretuvar tamiri ve yol kaplama çalışması kısa bir süre önce başlarken, bölgede hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Gündüz metal sanayi esnafının yoğun işleyişinin etkilenmemesi adına çalışmalar akşam 20.00 ile sabah 05.00 arasında sürdürülüyor. Çalışma yapılacak sokaklarda gün içerisinde zabıta ekipleri esnafa bilgilendirme yaparak sokakların boş bırakılmasını sağlıyor.

8 BİN M2 TAMİRAT 4 BİN M2 YOL KAPLAMA YAPILIYOR

Metal sanayi bölgesinde yapılan tespitler kapsamında 18 sokakta lokal çökmeler oluştuğu, 3 sokakta da komple çökmelerin meydana geldiği görüldü. Bunun üzerine tamamı bozuk olan 3 sokaktan 2'sinde taş kaplama, 1 sokakta ise beton yol kaplama uygulaması yapılıyor. 18 sokakta da tamir ve düzeltme çalışmaları gerçekleştiriliyor. 21 sokakta yapılan çalışmada toplam 8000 m2 tamirat ve 4000 m2 yol kaplama çalışması yapılmış olacak.

Belediye Başkanı Alper Taban, pazartesi akşamı çalışmaların sürdüğü bölgede beraberindeki heyetle birlikte incelemelerde bulundu. Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden gelinen nokta ve çalışmalar hakkında bilgi alındı.

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