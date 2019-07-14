“Metal sanayi ve madencilik sektörü TÜBİTAK desteklerine ilgisiz”

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından açıklanan 2018 yılı Kasım ayı verilerine göre metal sanayi ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar proje hibelerinde sonuncu sırada yer aldı. Bilgi ve iletişim sektörü ise birincilik kürsüsüne çıktı.