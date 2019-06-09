Metal parçasından zehirlenen 2 kişi için 'Acil Servis' karantinaya alındı

KIRKLARELİ'de, kestikleri metal parçasından sızan gazdan zehirlenerek Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kendi imkanları ile gelen biri Suriyeli 2 kişinin tedavisi için Acil Servis karantinaya alındı.

Lüleburgaz'a bağlı Ahmetbey beldesinde bir hurdacıda çalışan Y.E. ile Suriyeli olduğu belirtilen M.M., topladıkları atık malzemeleri götürdükleri depoda, bir metal parçasını kesmeye başladı. Kesim sırasında metalden sızan gazdan zehirlenen 2 kişi kendi imkanları ile Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne gitti. Doktorlar 2 kişiye müdahale ettikleri sırada gazdan etkilenmeleri üzerine, hastanenin Acil Servisi karantinaya alınarak, hasta kabulü de durduruldu. Başvuran hastalar başka hastanelere yönlendirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İstanbul İl Müdürlüğü Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri, sızıntının meydana geldiği hurdacıda inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA