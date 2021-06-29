Metal mutfak eşyasının merkezi Kahramanmaraş'ta 300 milyon dolarlık ihracat hedefi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Metal mutfak eşyasının merkezi Kahramanmaraş'ta 300 milyon dolarlık ihracat hedefi

Metal mutfak eşyasının merkezi Kahramanmaraş'ta 300 milyon dolarlık ihracat hedefi
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin metal mutfak eşyası üretiminde lokomotif kenti Kahramanmaraş'ta, geçen yıl 172 milyon dolar olan ihracatın bu sene 300 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin metal mutfak eşyası üretiminde lokomotif kenti Kahramanmaraş'ta, geçen yıl 172 milyon dolar olan ihracatın bu sene 300 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in önemli sanayi kentlerinden Kahramanmaraş, geçen yıl 5 kıtadaki 130 ülkeye metal mutfak eşyası ihraç ederek 172 milyon dolar döviz girdisi sağladı. Normalleşmeyle birlikte Kovid-19'un hasarlarını sarmaya başlayan sektör, bu sene sonunda 300 milyon dolarlık ihracat hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın sektörde Türkiye'ye önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Salgına rağmen geçen yıl sektörün başarılı bir grafik çizdiğini aktaran Balcıoğlu, "Yılın ilk 5 ayında 100 milyon dolarlık ihracatın üstüne çıktık. Yani geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımızı yüzde 56 artırdık. Yıl sonunda da ihracatımızın 300 milyon dolar olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Balcıoğlu, kentin sektörde bir marka haline geldiğini belirterek, üretim ve çeşitliliği artırmak için Kahramanmaraşlı iş adamlarının çok çalıştığını dile getirdi.

Çin'in tahtını sallıyorlar

Balcıoğlu, önceden dünyanın, çelik mutfak eşyalarını genellikle Çin'den aldığını belirterek, salgın nedeniyle insanların Çin'den ürün alma noktasında tedirginlik yaşadığını kaydetti.

Bu açığın özellikle Avrupalılar tarafından Türk ürünleriyle kapatılmaya çalışıldığını ifade eden Balcıoğlu, dünyanın bu sayede Türk mallarının kalitesini de keşfetme imkanı bulduğunu, bu yüzden talebin son dönemde artarak devam ettiğini belirtti.

En fazla ihracat Mısır'a

Balcıoğlu, metal mutfak eşyasında en çok ihracatın Mısır'a yapıldığını vurgulayarak, Fas, Tunus, İsrail gibi ülkelerin Mısır'ı takip ettiğini söyledi.

İsmi çok bilinmeyen ülkelere bile ihracat yaptıklarını bildiren Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Guatemala, Kosta Rika, Mauritius gibi ülkelere de metal mutfak eşyası gönderiyoruz. 130 ülkeye ihracat yapıyoruz. Haritada göstermekte zorlandığımız bu ülkelere ulaşıyoruz. Bizi sevindiren esas konu da ihracatın artarak devam etmesi. Bir kere ürün verdiğimizde, insanlar fiyatımızı, kalitemizi, modellerimizi, teslimat şeklimizi keşfediyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız yeni siparişler de alıyor. Dün 10 koli sipariş eden, bugün 12-15 koli sipariş ediyor. Türkiye'deki 3 tavadan 2'sini biz yapıyoruz. Hedefimiz hepsini yapmak. Hedefimiz adını bildiğimiz veya bilmediğimiz tüm ülkelere ihracat yapmak. Her kültürün tenceresini üretiyoruz. Mısır'ın aldığı her 10 tencereden 6'sı Kahramanmaraş'tan gidiyor. Senagal'in aldığı her 10 tencereden 5'i Kahramanmaraş'tan gidiyor. Tunus'ta her 3 tencereden 1'i mutlaka Kahramanmaraş'ta üretilmiştir. Biz dünyanın bütün tencerelerini üretmeye, bütün ülkelerine satmaya talibiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalar devam ediyor
Yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalar devam ediyor
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale geliyor
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale geliyor
Bakan Pakdemirli tavukları telef olan kadın girişimciyi verdiği sözle sevindirdi
Bakan Pakdemirli tavukları telef olan kadın girişimciyi verdiği sözle sevindirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ursula Ömer Çelik Fuat Oktay Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Acun Ilıcalı Şevval Şahin Kerem Kamışlı
Spor Burak Elmas Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Metal mutfak eşyasının merkezi Kahramanmaraş'ta 300 milyon dolarlık ihracat hedefi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 11:27:44. #1.16#

title