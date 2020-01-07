Metal işçilerinin toplu sözleşme süreci

07.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:36

Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal-İş Sendikası ve Özçelik İş Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle ortak basın toplantısı düzenledi.

Taksim'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürecinde kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

MESS ile yürütülen toplu iş sözleşmesine muhatap yaklaşık 130 bin işçiden 110 bininin Türk Metal üyesi olduğunu belirten Kavlak, "Üyelerimizin de katılımıyla uzun bir çalışma sonucunda bir taslak hazırladık. Üyelerimize iki büyük anket uyguladık. 700 temsilci arkadaşımızı Ankara'da topladık. Onların bu sözleşmeden beklentilerini tespit ettik. Sözleşmeye bu şekilde hazırlandık." diye konuştu.

Kavlak, geçen dönem imzalanan toplu sözleşmede alınan ücret zamları ve sosyal hakların üyelerini memnun ettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Yüzyılın sözleşmesi olarak adlandırdığımız bu sözleşme kamuoyundan da büyük bir destek görmüştü. Ancak ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler gittikçe artan enflasyon ve hayat pahalılığı, birbiri ardına gelen zamlar nedeniyle üyelerimiz son iki yılda ciddi bir kayıp yaşadı. Kayıplarımızı telafi edecek ve üyelerimizin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmelerini sağlayacak bir ücret için taslağımızı hazırladık ve ilk altı ay için yüzde 26-28 oranında bir artış talep ettik. MESS ücret zammını dönemsel enflasyon oranı olarak teklif etti. Ancak işçiye, memura, emekliye gelince çok daha düşük bir enflasyon hesabı bizlere dayatılıyor. Bu bizim için kabul edilemez bir durumdur. O nedenle biz, toplu sözleşme masasına TÜİK tarafından açıklanan enflasyona göre oturamayız. MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri için 7 Ekim günü masaya oturduk. 44 maddeyi herhangi bir sorun yaşamadan tarafların anlaşmasıyla geçtik. Ancak 64 maddede ve 2 yönetmelikte uzlaşma sağlayamadık. Özellikle parasal maddelerde MESS'le uzlaşamadık. Bize verilen altı aylık yüzde 6,05'lik ücret artışını kabul etmedik ve uyuşmazlık zaptını tutarak masadan kalktık. Şu anda resmi arabulucu aşamasındayız. Arabulucu yaptığı iki toplantıda da tarafları uzlaştıramadı. Raporunu sanıyorum bugünlerde verecek."

"19 Ocak'ta 55 bin üyemizin bulunduğu Bursa'da büyük bir uyarı miting yapacağız"

Yaşanan sürecin ardından MESS'in tutumuna karşı eylemlere başladıklarını aktaran Kavlak, ilk olarak fazla mesaileri kaldırdıklarını, ardından da yürüyüşler ve toplu basın açıklaması eylemleri yaptıklarını ifade etti.

Kavlak, dünden itibaren vardiya giriş çıkışlarında iş durdurduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlk planda dünkü eylemimizde 10 dakika ile iş durdurmaya başladık. Bu süreyi 15 dakikaya, sonra da 20 dakikaya çıkaracağız. 19 Ocak'ta ise yaklaşık 55 bin üyemizin bulunduğu Bursa'da büyük bir uyarı mitingi yapacağız. Bütün bunlardan sonuç alamazsak eylemlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Süreyi daha da artırarak iş durdurmaya devam edeceğiz. Bu ülkede bütün emekçiler insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmek istiyorlar. Ürettiklerinden, kazandırdıklarından hakça pay almak istiyorlar. Sonuç olarak biz de bu ülkede yaşıyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu koşulları iyi biliyoruz. Ekonominin gerçeklerini görüyoruz. Ancak biz kendi gerçeğimizi de iyi biliyoruz. Ülkemizin en önemli sanayi kuruluşlarında çalışan nitelikli üretim yapan, patronların karlarına kar katan metal emekçileri olarak ürettiğimizden hak ettiğimiz payı istiyoruz. Bu konuda mücadelemiz devam edecek. Kazanana kadar da durmayacağız."

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ise MESS ile süren toplu iş sözleşmesinin uyuşmazlık aşamasının tamamlandığını, arabuluculuk raporlarını beklediklerini ve ilerleyen günlerde grev aşamasına geleceklerini söyledi.

Sendikalarının çeşitli düzeydeki yetkili kurulları ile defalarca toplantılar yaptıklarını dile getiren Serdaroğlu, "Uzun toplantılar ve tartışmalar sonucunda bir teklif oluşturduk. Sadece metal işçisinin hakkı olanı istedik. Öyle patronların abarttığı kadar afaki değil. Ücret zammı olarak ilk 6 aylık dönem için yaklaşık yüzde 34 oranında bir ücret zammı istedik. Diğer altışar aylık zam dönemleri içinse enflasyon artı refah payları gibi artışlar talep ettik. Aslında refah payı değil sahte enflasyon rakamlarına karşı bir kayıp telafisi olarak düşünülebilir. Sosyal haklarda ise ortalama yüzde 55 oranında artış teklif ettik. Ayrıca, 2 yıllık bir TİS istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, sözleşme sürecinin grev aşamasına geldiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer MESS metal işçilerinin taleplerini karşılayan bir teklifle gelmez ise grev kaçınılmaz olacaktır. MESS genel sekreteri bir televizyon programında üstü kapalı bir tehditle grevimizin yasaklanacağından söz ediyor. Eğer MESS olası bir grev yasağından sonra kenara çekileceğimizi bekliyorsa yanılır. Olası bir grev yasağı söz konusu olursa bizim kararımız açık. Biz Anayasa Mahkemesinin daha önce verdiği kararın gereğini yapacağız ve en temel hakkımız olan grev hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz. Anayasaya aykırı olan grev yasağını tanımayacağız. Anayasadan ve uluslararası sözleşmelerden doğan grev hakkımızı kullanacağız."

Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci de metal iş kolunda örgütlü üç sendikanın birlikteliğinin iyi bir mesaj verdiğini belirterek, "Biz de grev kararı alıp hayata geçirmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Biz sözleşmenin metal emekçilerinin beklentilerini karşılayarak masada bitirilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

IndustriALL Avrupa Sendikası Genel Sekreteri Luc Triangle da tüm sendikaların Türkiye'deki gelişmeleri takip ettiğini dile getirerek, "Bizler Türkiye'deki metal emekçilerinin sadece enflasyona kaybı oranınca zam almasını değil, üretilen değerden de pay almasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA