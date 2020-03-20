Metal işçilerinin çoğunluğu 1 metreden yakın çalışıyor Otomotiv, metal eşya, elektrik-elektronik ve demir-çelik sektörlerinde 100'ü aşkın işyerinde örgütlü, Birleşik Metal İş sendikası üyesi 275 işçiye 17-18 Mart 2020 tarihlerinde, uygulanan anketin sonuçlarına göre metal işçisi, 1 metrenin altında mesafe ile çalışıyor, kendini işyerinde risk...

Otomotiv, metal eşya, elektrik-elektronik ve demir-çelik sektörlerinde 100'ü aşkın işyerinde örgütlü, Birleşik Metal İş sendikası üyesi 275 işçiye 17-18 Mart 2020 tarihlerinde, uygulanan anketin sonuçlarına göre metal işçisi, 1 metrenin altında mesafe ile çalışıyor, kendini işyerinde risk altında hissediyor, virüs riskinin artacağını düşünüyor ve ücretli izin talep ediyor.

Araştırmaya katılan metal işçilerinin büyük bir kesimi virüs riskinin artacağını meselenin ciddiye alınması gerektiğini düşünüyor. Virüs riskinin artacağını düşünenlerin oranı yüzde 78, virüsün azalacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 8.4 düzeyinde bulunuyor. Söz konusu üyelerin hemen hemen tamamı virüsün ciddiye alınması gerektiğini düşünüyor.

Bunların yüzde 25'i ciddiye alınması ancak abartılmaması gereğine işaret ederken, yüzde 75'i kesinlikle ciddiye alınması gereğini vurguluyor.Araştırmaya katılanlara göre, işyerlerinde virüse karşı en yaygın olarak alınan temel önlem kişisel temizlik önlemlerinde odaklanıyor. İşçilerin yaklaşık yaklaşık dörtte üçü işyerlerinde bu konuya ilişkin tedbirler alındığını ifade ediyor.Araştırma kapsamındaki işçilerin yüzde 46.7'si işyerlerinde ateş ölçümü yapıldığını, yüzde 45.6'sı işveren tarafından bilgi verildiğini, yüzde 34.8'i işyeri sendika temsilcisinin bilgi verdiğini, yüzde 33'ü genel temizlik yapıldığını, yüzde 30.7'si ise yemek saatlerinin yeniden düzenlendiğini ifade ediyor. İşçilerin yaklaşık onda biri işyerinde herhangi bir tedbir alınmadığını söylüyor.Araştırma kapsamındaki işçilerin yüzde 61'i, "İşyerinizde üretim sürecinde iş arkadaşlarınızla aranızdaki mesafe ne kadar?" sorusuna "1 metreden az" yanıtını veriyor. İşçilerin yüzde 90'ı iseiş arkadaşı ile 2 metreden daha az bir mesafede çalışıyor. İş arkadaşı ile çalışırken arasındakimesafenin 2 metreden fazla olduğu işçilerin oranı ise sadece yüzde 10 düzeyinde bulunuyor. Bu durum işyerlerinde virüsün yayılması açısından riskli bir durum yaratıyor.İşçilerin yüzde 54'ü işyeri hekimine ve sağlık birimine kolayca ulaşabildiğini söylerken, yüzde34.4'ü kısmen, ulaşabiliyor. Yüzde 11'i ise işyeri hekimine ve sağlık birimine kolaycaulaşamadığını söylüyor.Araştırma kapsamındaki işçilerin yüzde 3.0'ü yakın çevresinde virüs nedeni ile karantina altınaalınanların olduğunu söylerken, yüzde 19 ise yakın çevresinde virüs nedeni ile karantina altınaalınanların olup olmadığını bilmiyor.Araştırma kapsamındaki metal işçilerinin yüzde 98'inin virüse karşı en çok başvurduğu kişiselönlem ellerin daha çok yıkanması ve ikinci sırada yüzde 85 ile mümkün oldukça iş dışında evden çıkmamak geliyor. Bu önlemleri yüzde 79 ile toplu ulaşım kullanmama gayreti izliyor.Herhangi bir yere dokunmamaya çalışmak, sosyal etkinlikleri sınırlandırmak ve aile gezmelerineson vermek yüzde 70'in üzerinde bir orana sahip. Yüzde 59 virüse karşı daha iyi beslenmeyeçalıştığını söylerken, yüzde 24 maske taktığını söylüyor.Araştırma kapsamındaki metal işçilerinin yüzde 98'inin virüse karşı en çok başvurduğu kişiseltedbir daha çok yıkanması, ikinci sırada yüzde 85 oranla mümkün oldukça iş haricinde evdençıkmamak.Araştırma kapsamındaki işçilere yaşadığımız süreç ile ilgili kimi değerlendirmelere ne kadar katılıp katılmadıkları soruldu. İşçilerin yüzde 97'si borç nedeniyle su ve doğalgaz kesintisiyapılmaması gerektiğini düşünüyor. Yüzde 96 ise okulların tatili süresince çalışan annebabalardan birine ücretli korona izni verilmesi fikrine destek veriyor. İşçiler arasında ücretli izin talebi yüzde 91 düzeyine bulunuyor. Salgın döneminde her eve belli bir miktar içme suyu ve doğalgaz parasız olarak sağlanması fikri de yüzde 95 destek alan görüşlerden. Dikkat çekenverilerden biri de işçilerin yüzde 87 ile "özel sağlık kuruluşları kamulaştırılması" fikrine verdiği destek. İşçilerin yüzde 74'ü, "65 yaş üstü yaşlılık aylığı alan kişilere de ek korona desteği ödenmelidir" fikrini destekliyor. Yüzde 68 gibi yüksek bir kesim salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi taraftarı.Araştırma kapsamındaki işçilere hükümetin aldığı önlemleri ne kadar başarılı bulduklarısoruldu. İşçilerin yüzde 48'i hükümetin aldığı önlemleri başarılı ya da çok başarılı bulurken,başarısız bulanların oranı yüzde 14'de kaldı. Buna karşın işçilerin yüzde 37'lik önemli birkesimi ise alınan önlemleri "ne başarılı ne de başarısız" diye değerlendirdi.

Kaynak: DHA