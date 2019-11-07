Metal işçileri asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılmasını istiyor

07.11.2019 17:23 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:28

Çanakkale'nin Biga ilçesinde metal işçileri, asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılması için imza kampanyası düzenledi.



Türk Metal Sendikası Biga 1 numaralı Şube Başkanı Osman Akkurt, vergide adalet sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen imza kampanyası hakkında yaptığı bilgilendirmede, "Türkiye'de ücretli çalışanlar üzerinde ağır bir vergi yükü bulunmaktadır. Yılın başında aldığımız net ücret vergi kesintileri nedeniyle ilerleyen aylarda giderek azalmaktadır. Türkiye'de vergi alanında yapılacak reform ancak ücretliler aleyhine var olan adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisinden beklentimiz, asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılması, ücret üzerindeki vergi yükünü azaltmalarını ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanmasıdır" dedi.



Öte yandan, toplanan binlerce imzanın meclise gönderileceği açıklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA