Metal iş kolunda ocak ayı hareketli geçecek

08.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:22

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması metal işçilerini hareketlendirdi. 3 Ocak'tan itibaren eylem yapma kararı alan sendika, fabrikalarda bildiri okumaya başladı. Bir sonuç alınamazsa 19 Ocak'ta Bursa'da miting planlanıyor.