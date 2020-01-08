Haberler » Ekonomi » Metal iş kolunda ocak ayı hareketli geçecek - Ekonomi

Metal iş kolunda ocak ayı hareketli geçecek

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması metal işçilerini hareketlendirdi.

08.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:22
Metal iş kolunda ocak ayı hareketli geçecek

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması metal işçilerini hareketlendirdi. 3 Ocak'tan itibaren eylem yapma kararı alan sendika, fabrikalarda bildiri okumaya başladı. Bir sonuç alınamazsa 19 Ocak'ta Bursa'da miting planlanıyor.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler