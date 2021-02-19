Manisa'da metal geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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Manisa'da metal geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

19.02.2021 19:11 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:23

Manisa'da metal geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Manisa'da metal geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yunusemre-Menemen yolunda bulunan, hurda atıkların geri dönüşümü yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan dumanlar çıktığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

Manisa'da metal geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Manisa'da metal geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Manisa'da metal geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Manisa'da metal geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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