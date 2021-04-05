Metal fabrikasındaki iş kazası: 1 yaralı
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Metal fabrikasındaki iş kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Metal fabrikasındaki iş kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) metal fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) metal fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Olay 14.25 sularında Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren bir metal fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mesut A. (33) çalıştığı esnada 1 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Mesut A.'nın yaralandığını fark eden mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya gelen sağlık ekipleri yaralı Mesut A.'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçede yer alan özel hastaneye kaldırıldı. Mesut A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Metal fabrikasındaki iş kazası: 1 yaralı
Metal fabrikasındaki iş kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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