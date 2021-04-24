Metal fabrikasında iş kazası: 1 yaralı
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Metal fabrikasında iş kazası: 1 yaralı

Metal fabrikasında iş kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren metal fabrikasında meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren metal fabrikasında meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Organize Sanayi Bölgesinde bulunan metal fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Özkan D. (31) isimli işçi, kamyonun üstünde çalıştığı esnada dengesini kaybederek sac rulolarının üzerine düştü. Özkan D.'nin düştüğünü gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisine başlanan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay le ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Metal fabrikasında iş kazası: 1 yaralı
Metal fabrikasında iş kazası: 1 yaralı
Metal fabrikasında iş kazası: 1 yaralı
Metal fabrikasında iş kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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