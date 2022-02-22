METAL BORU MİNİBÜSÜN ÖN CAMINA 'OK' GİBİ SAPLANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

METAL BORU MİNİBÜSÜN ÖN CAMINA 'OK' GİBİ SAPLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

SİNOP'ta taşındığı kamyonet üzerinden düşen metal doğalgaz borusu, yolcu minibüsünün ön camına saplandı.

SİNOP'ta taşındığı kamyonet üzerinden düşen metal doğalgaz borusu, yolcu minibüsünün ön camına saplandı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kentte Okullar Caddesi'nde öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, kamyonet kasasında taşınan metal doğalgaz borusu düşerek karşı yönden gelen Ergün Gençgün'ün idaresindeki 57 D 0028 plakalı minibüsün ön camına saplandı. Sürücü ve yolcuların büyük korku yaşadığı olayda şans eseri yaralanan olmadı. Maddi hasar oluşan minibüsteki metal boru çıkarılırken, olayla ilgili şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

'O BORU ÖYLE TAŞINMAZ'

Minibüs sürücüsü Ergün Gençgün, 'Yolcumu aldım, seyir halindeyken bir adam pikap ile gelirken taşıdığı doğal gaz borusu aracımın ön tarafına saplandı. O boru öyle taşınmaz. Kaçmaya çalıştım ama kaçamadım. Camlarım kırıldı. Çok şükür kimseye bir şey olmadı' dedi.

METAL BORU MİNİBÜSÜN ÖN CAMINA 'OK' GİBİ SAPLANDI

METAL BORU MİNİBÜSÜN ÖN CAMINA 'OK' GİBİ SAPLANDI

METAL BORU MİNİBÜSÜN ÖN CAMINA 'OK' GİBİ SAPLANDI

METAL BORU MİNİBÜSÜN ÖN CAMINA 'OK' GİBİ SAPLANDI

METAL BORU MİNİBÜSÜN ÖN CAMINA 'OK' GİBİ SAPLANDI

METAL BORU MİNİBÜSÜN ÖN CAMINA 'OK' GİBİ SAPLANDI

METAL BORU MİNİBÜSÜN ÖN CAMINA 'OK' GİBİ SAPLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kamyonet, Doğalgaz, okullar, Metal, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title