Metal atıkları sanat eserine dönüştürdüğü atölyesini salgın döneminde eve taşıdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki emekli öğretmen Metin Aşoğlu, metal atıklarını sanat eserine dönüştürdüğü atölyesini salgın sürecinde evine taşıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki emekli öğretmen Metin Aşoğlu, metal atıklarını sanat eserine dönüştürdüğü atölyesini salgın sürecinde evine taşıdı.

Aşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" öncesinde Camili Mahallesi'ndeki evine getirdiği malzemelerle metal atıklardan tablolar oluşturuyor.

Tedbirlere uyarak vatandaşlara evlerde kalma çağrısında bulunan Aşoğlu, AA muhabirine, atölyedeki parçalardan bir miktarını eve taşıdığını ve evinin bir köşesini atölye haline getirdiğini söyledi.

Aşoğlu, 17 günlük tam kapanma sürecinde evde çalışarak tablo üretmeye devam ettiğini belirterek, "Evimin bir köşesini sanat atölyesi haline getirdim ve tablolarımı burada üretmeye çalışıyorum. Bu yaptığım malzemeler fabrika atıklarından, fabrikaların preslerinden çıkan parçaların bir kısmı bunlar. Fabrikalardan çok parça çıkıyor ve bunların hepsi hurdaya gidiyor. Bu parçalarla ilgili bir arkadaşım bana temin ediyor ve bu atık metal parçalarından tablolar üretiyorum. Salgın nedeniyle evde olduğum için bu parçalardan kompozisyon ortaya koymaya çalışıyorum. Elimde daha değişik malzeme olsa daha değişik tablolar ortaya çıkar." şeklinde konuştu.

Salgın sonrasında farklı parçalarla daha güzel tablolar ortaya çıkaracağını dile getiren Aşoğlu, 50 ila 100 bin parça kullandığını bir tablonun ortalama tamamlanma süresinin 45 güne kadar çıkabildiğini kaydetti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş