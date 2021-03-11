Metafizik uzmanı Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada silahla vurularak öldürülen metafizik uzmanı Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'ndeki cenaze namazında sevenleri gözyaşları dökerek Memişoğlu'na veda etti.

İstanbul Çekmeköy'de, aralarında ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'nun da olduğu bir kavga çıkmıştı. Silahlı kavgada Memişoğlu ve O.F.Z. isimli vatandaş hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise yaralanmıştı.

Hayatını kaybeden Salih Memişoğlu için öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Fatih Camii'ndeki cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, Sanatçı Ali Şan, Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilapak ve çok sayıda seveni katıldı.

Namaz öncesi Salih Memişoğlu'nun kardeşi ve oğlu Hikmet Memişoğlu taziyeleri kabul etti. Camii'nin avlusunda cenaze namazı için toplanan kalabalıktan helallik alındı, Memişoğlu için dualar okundu. Sevenlerinin gözyaşları içinde namazı kılındı. Namazın ardından sevenleri Memişoğlu'nun cenazesini, Bağcılar Kirazla Mezarlığındaki aile kabristanına defnetmek üzere kaldırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı