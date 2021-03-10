Metafizik uzmanı Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Metafizik uzmanı Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı

10.03.2021 15:42 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:30

Metafizik uzmanı Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı Silahlı kavgada öldürülen 'Ünlülerin Hocası' Memişoğlu'na veda Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada silahla vurularak öldürülen metafizik uzmanı Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Metafizik uzmanı Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Silahlı kavgada öldürülen 'Ünlülerin Hocası' Memişoğlu'na veda

İSTANBUL - Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada silahla vurularak öldürülen metafizik uzmanı Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'ndeki cenaze namazında sevenleri gözyaşları dökerek Memişoğlu'na veda etti.

İstanbul Çekmeköy'de, aralarında ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'nun da olduğu bir kavga çıkmıştı. Silahlı kavgada Memişoğlu ve O.F.Z. isimli vatandaş hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise yaralanmıştı.

Hayatını kaybeden Salih Memişoğlu için öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Fatih Camii'ndeki cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, Sanatçı Ali Şan, Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilapak ve çok sayıda seveni katıldı.

Namaz öncesi Salih Memişoğlu'nun kardeşi ve oğlu Hikmet Memişoğlu taziyeleri kabul etti. Camii'nin avlusunda cenaze namazı için toplanan kalabalıktan helallik alındı, Memişoğlu için dualar okundu. Sevenlerinin gözyaşları içinde namazı kılındı. Namazın ardından sevenleri Memişoğlu'nun cenazesini, Bağcılar Kirazla Mezarlığındaki aile kabristanına defnetmek üzere kaldırdı.

Metafizik uzmanı Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Metafizik uzmanı Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Metafizik uzmanı Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Metafizik uzmanı Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Metafizik uzmanı Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Metafizik uzmanı Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Metafizik uzmanı Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Metafizik uzmanı Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Metafizik uzmanı Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Metafizik uzmanı Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Murat Balcı Hülya Avşar Aleyna Tilki Meghan Markle
Spor Ali Koç Erol Bulut Ali Şansalan Aykut Kocaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Metafizik uzmanı Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 16:38:07. #1.16#
title