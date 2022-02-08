Meta, Güvenli İnternet Günü'nü "Dijital Macera" oyunuyla kutladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen Güvenli İnternet Günü etkinliklerinde yer alan Meta, topluluğunu bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Her sene şubatta düzenlenen Güvenli İnternet Günü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) binasında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Meta yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen etkinliklerle kutlandı.

Etkinlik çerçevesinde, çocukların arkadaşları ve aile bireyleriyle eğlenceli ve kontrollü ortamda bağlantı kurmasını isteyen ebeveynlere yönelik platform olan Messenger Kids ve metaverse konusunda öğretici videolar izletildi.

BTK'nın desteğiyle Meta ve Habitat Derneği ortaklığında ilk kez 2017'de hayata geçirilen Kontrol Bende Projesi kapsamında sunulan Dijital Macera kutu oyunu 250 çocuğun katıldığı atölyelerde oynandı.

Geçen sene dijital versiyonu yayınlanan ve çocukların dijital dünyayı kullanırken güvenli biçimde hareket etmelerini oyunlaştırma yoluyla öğretmeyi amaçlayan Dijital Macera kutu oyunu, çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Meta'nın alanında uzman akademisyen, öğretmen, sivil toplum kuruluşu çalışanları ve oyun profesyonellerinden oluşan Danışma Kurulunun görüş ve önerileri çerçevesinde geliştirdiği Dijital Macera oyunu, 8-12 yaş aralığındaki çocukların dijital dünyada nasıl güvenli bir şekilde hareket edebileceklerini oyun içerisinde farklı dinamiklerle öğretmeyi amaçlıyor.

Güvenli İnternet Günü'ne katılımlarına ek olarak Meta Instagram için "Ara Ver" özelliğinin kullanıma açıldığını açıkladı. Bu yeni özellik sayesinde insanlar, kendi belirledikleri sürenin sonunda platform içinde ara verme hatırlatması görebilecek. Ara verme hatırlatmasıyla kullanıcılar, Instagram'ı kapatma önerisi ve ara boyunca neler yapabileceklerine dair uzman önerilerine ulaşabilecek.

"Dolandırıcılık konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz"

Güvenli İnternet Günü ve BTK tarafından düzenlenen etkinlikler hakkında konuşan Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Müdürü Sezen Yeşil, güvenlik konusunda bilinçlendirmenin öneminin altını çizerek, "Meta platformlarını kullanan insanların güvenliği en büyük sorumluluklarımızdan biri. Platformlarımızda kendilerini ifade edebilmeleri ve bağlantı kurabilmeleri adına topluluğumuzu güvende tutma görevimizin farkındayız. Bu noktada tüm çevrim içi platformlarda olduğu gibi en önemli konulardan birinin bilinçlendirme olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Giriş bildirimleri ve iki faktörlü doğrulama gibi basit ve etkili araçlar insanların hesaplarını kötü aktörlere karşı korumasına yardımcı olabildiğini anlatan Yeşil, dolandırıcılık konusunda da farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

İnternet sayesinde birçok kötü niyetli aktörün, kullanıcılarla kolayca iletişime geçebildiğini anlatan Yeşil, şöyle devam etti:

"Kullanıcılar para veya ödül vadeden, hesap ihlaline karşı uyaran ve şifrelerini girmelerini talep eden formlar paylaşan veya yazım ve dilbilgisi hataları içeren, şüpheli dış bağlantılara tıklamalarını isteyen mesajlara karşı dikkatli olmalı. Kullanıcılarımız Instagram olduğunu iddia eden hesapların gönderdiği direkt mesajlara cevap vermemeli, biz kullanıcılarımıza asla direkt mesaj göndermiyoruz. Ayrıca, kullanıcılarımız şüpheli gördükleri içerik ve hesapları bize şikayet edebilirler ve hesaplarına bir şey olduğu takdirde yardım merkezindeki ilgili formları doldurarak yardım talep edebilirler."

Yeşil, Güvenli İnternet Günü için de insanları bilinçlendirmek adına bu konulara ve daha fazlasına odaklandıklarını dile getirerek, "Bu noktada amacımız, Türkiye'deki insanların platformlarımızda kendi hesaplarını ve verilerini kontrol etme gücüne sahip olmalarını sağlamak. Bunların sonucu olarak Kontrol Bende programı ve Dijital Macera oyunu da bu çalışmaların ürünleri. Dijital Macera oyununu bugüne kadar web sitesi üzerinden 41 farklı ilden ve Türkiye dışı 37 farklı bölgeden 3 binin üzerinde çocuk oynadı. Önümüzdeki dönemde de oyun sayesinde daha fazla çocuğun bilinçlenmesine katkıda bulunmayı umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dijital Mecra oyunu akademisyenlerin geri dönüşleriyle hazırlandı"

Eğitmen Başak Uysal Giray da Kontrol Bende Projesi kapsamında geliştirilen "Dijital Mecra" oyununun akademisyenlerin geri dönüşleriyle hazırlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"8-12 yaş arası çocuklara güvenli interneti öğretmek amacıyla hazırlanan oyunda, bir avatar yani ajan var. Çocuk, zorluk seviyelerinden birini seçerek, oyuna başlıyor. Galaksiyi güvende tutmanın hedeflendiği oyunda, kötü ajanlardan önce ışıklı alana ulaşmak hedefleniyor. Bu aşamada soru-cevap, doğru-yanlış ve görsel kartlar gibi bazı seviyeler geçilerek ışıklı alana ulaşılıyor. Sorular güvenli internet, siber zorbalık, şifrelerle ilgili."

Oyun esnasında çocukların kişisel verilerinin toplanmadığının altını çizen Giray, "Ebeveynlerin güvenli bir şekilde arkalarını yaslanarak, çocuklarına bu oyunu oynatabilirler." diye konuştu.

Giray, yaklaşık bir yıldır kullanılan kutu oyununu, bu yıl tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak istediklerini bildirerek, Dijital Macera oyununun dijital versiyonuna "dijitalmacera.org" web sitesi üzerinden ulaşılabildiğini kaydetti.