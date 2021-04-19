Mesut Yar kaç yaşında? Mesut Yar kimdir?

Mesut Yar kaç yaşında? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Pek çok farklı gazetede köşe yazarlığı yapmış olan ve yapımcılık, sunuculuk, anchormanlik gibi deneyimleri de bulunan Mesut Yar'ın hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mesut Yar kimdir sorusunun yanıtı ve detaylar...

Farklı gazetelerde köşe yazarlığı yapmış olan ve anchormanlik, yapımcılık, sunuculuk gibi deneyimleri de bulunan Mesut Yar'ın biyografisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mesut Yar kimdir, kaç yaşında? İşte Mesut Yar'ın hayatı...

MESUT YAR KİMDİR?

Mesut Yar, 18 Nisan 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk gazeteci, televizyoncu olan Mesut Yar, İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede müzecilik ihtisası yaptı. 1985 yılında gazetecilik mesleğine stajyer muhabir olarak başlayan Yar, sırasıyla Hürriyet, Sabah, Posta gibi gazetelerde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı.

1994 yılında kurucuları arasında olduğu Kanal E'de ülkenin ilk ihtisas talk show'unu (By Night) yapan Yar, bundan sonraki kariyerine televizyon öznesinde devam etti. Show TV, Number One TV, HBB TV, Kanal 6, Star TV, Cine 5, atv gibi ulusal kanallarda yapımcılık, sunuculuk ve anchormanlik görevlerinde bulundu. Sabah-Atv Grubuna bağlı Kanal 1, Atv Avrupa, Türkçe Tv gibi kanallarda genel müdürlük yapan Mesut Yar, mesleğine paralel olarak edebiyatla da ilgilendi.

Çeşitli hikâye, şiir ve ropörtaj kitapları yayımlanan Yar'ın halen Posta Gazetesi'nde televizyon eleştirmenliği yaptığı "Televizyon Hastası" isimli bir köşesi bulunmaktadır. 2011 yılında CNN TÜRK'te başladığı "Burada Laf Çok" programı 2016 yılında Kanal D'ye transfer olmuştur. Mesut Yar, şuan da Star TV'de "Mesut Yar Sunar" isimli programı sunmaktadır.

Mesut Yar, ilk eşi ile 1993 yılında evlendi. Boşandı. Batuhan (d.1993) adında bir oğlu vardır.

Mesut Yar, 2012 yılında üçüncü evliliğini Ajanda PR adlı şirketin sahibi Ferda Çekem ile yaptı.

MESUT YAR KAÇ YAŞINDA?

1967 yılında dünyaya gelen Mesut Yar, 2021 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

Görev Aldığı Yapımlar

Başka Yerde Yok Sunucu 2004 Tv programı

Burada Laf Çok Sunucu 2011-2016 Tv programı

Babam Sınıfta Kaldı Nazım 2013 Tv dizisi

Baş Belası Kendisi 2017 Sinema filmi

Mesut Yar Sunar Sunucu 2017 Tv programı