Mesut Urgancılar: TFF, Beşiktaş'ı 1986-87 şampiyonu ilan etmeli "FIFA ve UEFA'dan gelecek haberleri bekliyoruz""Son 10 yıla ait denetlemeler sürüyor""Neden 12 koltuklu locaya 16 koltuk koyup 12 koltuk faturası kestiniz""Son 20 günde yıllık gelirimizin yüzde 25'i buhar oldu""Lig için 2 alternatif var""Talisca mevcut şartlarda transfer edilemez"Ali DANAŞ...

"FIFA ve UEFA'dan gelecek haberleri bekliyoruz"

"Son 10 yıla ait denetlemeler sürüyor"

"Neden 12 koltuklu locaya 16 koltuk koyup 12 koltuk faturası kestiniz""Son 20 günde yıllık gelirimizin yüzde 25'i buhar oldu""Lig için 2 alternatif var""Talisca mevcut şartlarda transfer edilemez"

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, sosyal medyada katılığı bir canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Urgancılar, Mesut Bakkal'ın kitabında yazdığı 1986-87 sezonuna ilişkin itirafları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunduklarını ve sonuç beklediklerini belirterek "Evde boş oturmak yerine '1986-87 Şampiyonu Beşiktaş' açıklaması yapıp, özür dileyebilirler" ifadesini kullandı.Son zamanlarda sürekli gündeme gelen Talisca haberlerine de açıklık getiren Urgancılar, "Talisca, Çin'deki maaşından yüzde 70-80 indirim yapsa bile önümüzdeki sezon bizim bütçemiz için uygun olamayabilir. Mevcut şartlarda transfer edilmesi çok zor" diyerek bu transferin neredeyse imkansız olduğunu söyledi.?Mesut Urgancıların yaptığı açıklamalardan satırbaşları şu şekilde: "FİFA VE UEFA'DAN GELECEK HABERLERİ BEKLİYORUZ""Dünyanın binbir hali var denirdi meğer bin ikinci hali de varmış. Özellikle modern çağda böylesi bir esaret, tüm dünya bireylerinin evde kalması bambaşka bir yaşam biçimi. Hayatın hiçbir alanında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. FIFA'da da UEFA'da da bitmek bilmeyen toplantılar var. Biz de bu toplantıları kaçırmadan takip ediyoruz. Onlardan gelecek olan yönlendirmeleri bekliyoruz. Avrupa'da pek çok kulüp var olan kadrolarında tasarruflar yapacaklarını açıkladı. Bunun dışında ekonomik gücü iyi takımlar, özellikle Bundesliga'da, diğer takımlara yardımcı olabileceklerini söylediler.""SON 10 YILA AİT DENETLEMELER SÜRÜYOR""Hiç tasvip etmediğimiz, 'Olsun da nasıl olursa olsun' zihniyeti ile yapılmış 350 milyon liraya yakın sözleşmeler var. Hepsini topladığınızda 3.3 milyar liralık bir borçla göreve başladık. Başkanımız, seçim sürecinde ve sonrasında son 10 yılı denetleyeceğimizi söylemişti. Netice itibariyle burada kiminle ilgili ne sıkıntı varsa herkes bunun bedelini ödeyecek. Başkanımız geçmiş dönemde 6.5 yıl ikinci başkanlık yapmış olabilir. Benim ve diğer çalışma arkadaşlarımızın da aynı şekilde görev aldığım zamanlar oldu. Sonuçta, şeriatın kestiği parmak acımayacak. Umarım yağmur, sadece suçlunun üstüne yağar. Soruşturma devam ediyor ancak malum pandemi nedeniyle evde kaldığımız için gerekli kişilerle yüz yüze iletişim kuramıyoruz. Sağ olsunlar, arkadaşlarımız bunları aşmaya çalışıyor. Beşiktaş'ın içindeki farklı seslerin, daha önce konuşulmuş konuları tekrar gündeme getirmesinin de devam eden bu soruşturma ile doğrudan ilgili olduğu kanaatindeyim. Arkadaşlarımız gün gün, saat saat soruşturmanın dozajını artırdıkça bu seslerin de rahatsızlığının arttığını görüyoruz.""NEDEN 12 KOLTUKLU LOCAYA 16 KOLTUK KOYUP 12 KOLTUK FATURASI KESTİNİZ""Biz bir aileyiz ve kimseyi ötekileştirmeye çalışmadan her şeyimizi mali ve idari genel kurullarımızda tartışacağız. Her şey her yerde konuşulmaz. Eleştiri kültürünü öğrenmemiz gerekiyor. İlk önce kendimizi sorgulamalıyız. Çünkü eleştiri, eleştirilenden çok eleştireni ortaya koyar. Tüm bu tenkitler yapılırken ben de şu otopark hikayesinin anlatılmasını beklerdim. Kimin kiminle nerede ortak olduğunu herkes yazıyor. Kocaeli Birlikspor ile yapılan anlaşmada diğer tarafa ödenen para nerede? Bir yönetici takım almaya çalışmış, diğer yönetici vazgeçirmeye çalışmış. Sonuçta, Beşiktaş'ın 1.3 milyon lirası yok. Yönetici olmadan önce maçlara gelmemiş olabilirsiniz. Ancak neden 12 koltuklu locaya 16 koltuk döşetip 12 koltuklu loca faturası keserek Beşiktaş'ı 113 bin dolar masrafa sokarsınız? Önce bunları kendimize sormamız lazım.""SON 20 GÜNDE YILLIK GELİRİMİZİN YÜZDE 25'İ BUHAR OLDU""Bir futbolcuyu çağırıp, 'Biz sana 2.8 milyon Euro'luk borcumuzu 13 Mayıs'ta değil de 31 Mayıs'ta ödeyelim. Zamanında ödeyemezsek de 600 bin Euro ceza payı verelim' denmiş. Bunların hepsinin belgesi var. Bir kulübe 712 bin Euro borcunuz var, 'Bunu dörde bölüp şu günlerde ödeyelim' diyorsunuz. Ödeyemiyorsunuz ve 400 bin Euro daha ceza yiyorsunuz. Sonrasında kulüp TFF'ye başvuruyor ve Beşiktaş'ın Avrupa Kupası gelirlerine el koyuyorlar. Bankalar Konsorsiyumu ile anlaşma yapıldığı zamanda bir futbolcunun menajerine UEFA'nın belirttiği yüzde 3'lük pay oranına rağmen yüzde 10'un üzerinde ödeme yapılmış. Bu ödeme ile kulüp personellerinin 4 aylık maaşı ödeniyor. Kimsenin şüphesi olmasın. Suçlu kimse cezasını çekecek. Boş yere oraya buraya yazarak manipülasyon yapmaya hiç gerek yok. Kaç kişiyle çalışırsanız çalışın tüm 10 yılın evrakı 1-2 ayda incelenecek iş değil. Bu anlamda biraz sabra ihtiyacımız var. Pandemi olmasa bile bizim takım bütçemizi 56 milyon avrodan 30-35 milyon euro seviyesine düşürmemiz gerekiyordu. Son 20 günde bizim yıllık gelirlerimizin yüzde 25'inin buhar olduğunu görüyoruz. Burada yıllardır uygulanan politikalarla bir müşteri profili oluşturulmuş. Biz, 'Beşiktaş'ın taraftarı vardır' demek istiyoruz.""LİG İÇİN 2 ALTRENATİF VAR""Lig için iki alternatif var. Oynanmamış kabul edilmeli ya da yaz aylarında haftada üç maç oynanarak son sekiz maç tamamlanmalı. UEFA, lig oynanmazsa son 5 yılda ülkeyi en iyi temsil eden takımın gönderilmesini talep ediyor.""TFF BEŞİKTAŞ'I 1986-1987 ŞAMPİYONU İLAN ETMELİ""Mesut Bakkal'ın itirafları neticesinde TFF'ye bir başvuruda bulunduk, cevabını bekliyoruz. Evde boş oturmak yerine '1986-87 Şampiyonu Beşiktaş' açıklaması yapıp, özür dileyebilirler.""TALİSCA MEVCUT ŞARTLARDA TRANSFER EDİLEMEZ"

"Talisca, Çin'deki maaşından yüzde 70-80 indirim yapsa bile önümüzdeki sezon bizim bütçemiz için uygun olamayabilir. Mevcut şartlarda transfer edilmesi çok zor."

Kaynak: DHA