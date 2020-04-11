Mesut Urgancılar: "1986-1987 şampiyonu Beşiktaş ilan edilmeli"
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Mesut Bakkal, Beşiktaş, CEO, Güncel

Mesut Urgancılar: "1986-1987 şampiyonu Beşiktaş ilan edilmeli"

Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın kitabında yazdığı itiraflar nedeniyle siyah-beyazlı kulüpten özür dilenmesini beklediğini belirten Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, ayrıca 1986-1987 şampiyonu ilan edilmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

11.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:56
Mesut Urgancılar:

Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın kitabında yazdığı itiraflar nedeniyle siyah-beyazlı kulüpten özür dilenmesini beklediğini belirten Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, ayrıca 1986-1987 şampiyonu ilan edilmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, siyah-beyazlı camianın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mesut Bakkal'ın kitabında ele aldığı itirafları sonrasında TFF'ye bir başvuruda bulunduklarını dile getiren Urgancılar, "Biliyorsunuz bizim müracatımız var Mesut Bakkal'ın itirafları neticesinde. Evde boş oturmayıp; '1986-1987 şampiyonu Beşiktaş'tır' deyip özür dileyebilirler. Federasyona çoktan ilettik, cevabını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"3.3 MİLYAR TL BORÇLA GÖREVE BAŞLADIK"

Fikret Orman yönetiminden görevi devraldıklarında ağır bir borç yüküyle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Mesut Urgancılar, "Bizim hiç tasvip etmediğimiz, 'Olsun da nasıl olursa olsun' zihniyeti ile yapılmış 350 milyon liraya yakın sözleşmeler var. Hepsini topladığınızda 3.3 milyar liralık bir borçla göreve başladık. Başkanımız, seçim sürecinde ve sonrasında son 10 yılı denetleyeceğimizi söylemişti. Netice itibariyle burada kiminle ilgili ne sıkıntı varsa herkes bunun bedelini ödeyecek. Başkanımız geçmiş dönemde 6.5 yıl ikinci başkanlık yapmış olabilir. Benim ve diğer çalışma arkadaşlarımızın da aynı şekilde görev aldığım zamanlar oldu. Sonuçta, şeriatın kestiği parmak acımayacak. Umarım yağmur, sadece suçlunun üstüne yağar. Soruşturma devam ediyor ancak malum pandemi nedeniyle evde kaldığımız için gerekli kişilerle yüz yüze iletişim kuramıyoruz. Sağ olsunlar, arkadaşlarımız bunları aşmaya çalışıyor. Beşiktaş'ın içindeki farklı seslerin, daha önce konuşulmuş konuları tekrar gündeme getirmesinin de devam eden bu soruşturma ile doğrudan ilgili olduğu kanaatindeyim. Arkadaşlarımız gün gün, saat saat soruşturmanın dozajını artırdıkça bu seslerin de rahatsızlığının arttığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

"BİZ BİR AİLEYİZ"

Uzun süre Beşiktaş'ta çalışmış kişileri itibarsızlaştırma çalışmalarıyla mücadele ettiklerini de belirten Urgancılar, "Başkanımızın bu konudaki tavrı net. Biz bir aileyiz ve kimseyi ötekileştirmeye çalışmadan her şeyimizi mali ve idari genel kurullarımızda tartışacağız. Her şey her yerde konuşulmaz. Eleştiri kültürünü öğrenmemiz gerekiyor. İlk önce kendimizi sorgulamalıyız. Çünkü eleştiri, eleştirilenden çok eleştireni ortaya koyar. Tüm bu tenkitler yapılırken ben de şu otopark hikayesinin anlatılmasını beklerdim. Kimin kiminle nerede ortak olduğunu herkes yazıyor. Kocaeli Birlikspor ile yapılan anlaşmada diğer tarafa ödenen para nerede? Bir yönetici takım almaya çalışmış, diğer yönetici vazgeçirmeye çalışmış. Sonuçta, Beşiktaş'ın 1.3 milyon lirası yok. Yönetici olmadan önce maçlara gelmemiş olabilirsiniz. Ancak neden 12 koltuklu locaya 16 koltuk döşetip 12 koltuklu loca faturası keserek Beşiktaş'ı 113 bin Dolar masrafa sokarsınız? Önce bunları kendimize sormamız lazım" diye konuştu.

"SUÇLU KİMSE CEZASINI ÇEKECEK"

Bir önceki yönetim döneminde ekonomik açıdan oldukça fazla zarar uğradıklarının altını çizen siyah-beyazlıların genel sekreteri, "Bir futbolcuyu çağırıp, 'Biz sana 2.8 milyon Euro'luk borcumuzu 13 Mayıs'ta değil de 31 Mayıs'ta ödeyelim. Zamanında ödeyemezsek de 600 bin Euro ceza payı verelim' denmiş. Bunların hepsinin belgesi var. Bir kulübe 712 bin Euro borcunuz var, 'Bunu dörde bölüp şu günlerde ödeyelim' diyorsunuz. Ödeyemiyorsunuz ve 400 bin Euro daha ceza yiyorsunuz. Sonrasında kulüp TFF'ye başvuruyor ve Beşiktaş'ın Avrupa Kupası gelirlerine el koyuyorlar. Bankalar Konsorsiyumu ile anlaşma yapıldığı zamanda bir futbolcunun menajerine UEFA'nın belirttiği yüzde 3'lük pay oranına rağmen yüzde 10'un üzerinde ödeme yapılmış. Bu ödeme ile kulüp personellerinin 4 aylık maaşı ödeniyor. Kimsenin şüphesi olmasın. Suçlu kimse cezasını çekecek. Boş yere oraya buraya yazarak manipülasyon yapmaya hiç gerek yok. Kaç kişiyle çalışırsanız çalışın tüm 10 yılın evrakı 1-2 ayda incelenecek iş değil. Bu anlamda biraz sabra ihtiyacımız var. Pandemi olmasa bile bizim takım bütçemizi 56 milyon avrodan 30-35 milyon Euro seviyesine düşürmemiz gerekiyordu. Son 20 günde bizim yıllık gelirlerimizin yüzde 25'inin buhar olduğunu görüyoruz. Burada yıllardır uygulanan politikalarla bir müşteri profili oluşturulmuş. Biz, 'Beşiktaş'ın taraftarı vardır' demek istiyoruz" dedi.

Mesut Urgancılar, korona virüs sebebiyle ara verilen ligin akıbetinin sorulması üzerine de şu cevabı verdi:

"Lig oynanmamış kabul edilmeli ya da yaz aylarında haftada üç maç oynanarak son sekiz maç tamamlanmalı. UEFA, lig oynanmazsa son 5 yılda ülkeyi en iyi temsil eden takımın gönderilmesini talep ediyor."

(İHA)

Kaynak: İHA

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